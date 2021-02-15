إسرائيل تسجل أكثر من 3 آلاف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية في إسرائيل 3446 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة لاسرائيلية، في بيان اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد الإصابات تجاوز الـ725 ألفا و292 حالة، تعافي منهم ما يزيد عن 652 ألف حالة، مشيرة إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 5403 حالات على مستوى البلاد، بعد تسجيل 17 وفاة جديدة أمس، بينما هناك 990 حالة خطرة و284 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.