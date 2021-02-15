مريض نفسي يذبح والده في الخانكة ويحاول الانتحار  

أقدم مريض نفسيا، على ذبح والده المسن، في القليوبية، اليوم، وجرى التحفظ علي المتهم وأداة الجريمة، ونقل الجثة للمستشفي، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فأمرت بالتحفظ علي الجثة وندب الطبيب الشرعي لمناظرتها وبيان سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث وعرض المتهم علي الطب الشرعي ولجنة من الطب النفسي.

تلقي اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من الرائد محمد الرفاعي، رئيس مباحث قسم الخانكة، بورود بلاغا من الأهالي، بمقتل «م. ع»، 60 عاماً، بالمعاش، مقيم بدائرة القسم.

أُخطر اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، والعميد حمدى محمد مأمور قسم الخانكة، وتبين من الفحص أن وراء ارتكاب تلك الواقعة نجل المجنى عليه ويدعي «ع.م»، 31 عاماً بدون عمل يعاني من مرض نفسي، أقدم على ذبح والده بعد إصابته بحالة هياج،وعقب ارتكاب جريمته حاول قتل نفسه فأمسك به الأهالي وسلموه لرجال الشرطة.

تحرر محضرا بالواقعة وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد البوشى رئيس نيابة الخانكة الذي أمر بندب الطبيب الشرعي لمناظرة الجثة وبيان سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث ومعرفة مدي إصابة المتهم بمرض نفسي منعدمه.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم إصيب بحالة هياج نتيجة مرضه النفسي وحاول المجني عليه تهدئته والسيطرة عليه فقام بذبحه ثم حاول التخلص من حياته فأمسك به الأهالي وسلموه لقسم الشرطة وبعرضه علي النيابة أمرت بالتحفظ عليه وعرضه على لجنة من الأطباء الشرعيين لبيان سلامة قواه العقلية.