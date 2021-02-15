خانته في عيد الحب.. طبيب الدقهلية عاش قصة خيالية انتهت بانتحاره

أمرت نيابة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية، بانتداب الطب الشرعي، اليوم، لتشريح جثة طبيب عيون ألقي بنفسه من أعلي كوبري طلخا في نهر النيل فرع دمياط، ما تسبب في وفاته غريقا .

وتجمع عدد من أهالي قرية «التمد الحجر» مركز السنبلاوين أمام ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المنصورة الدولي في انتظار انتهاء تشريح الجثة وتسلمها لدفنه بمسقط رأسه.

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وأكد أهالي القرية أن الدكتور «أحمد م. ر.»، 30 سنة، يعمل طبيب عيون بمستشفى كفر صقر المركزي بمحافظة الشرقية، ومقيم بقرية « التمد الحجر » ، التابعة لمركز السنبلاوين، وهو شاب وحيد أسرته، ومعروف في القرية بحسن خلقه، وعمل عقب تخرجه مديرا لمستشفى القرية، وأول تعيينه كان بمستشفي كفر صقر المركزي.

وأوضح أهالي القرية أنهم فوجئوا باتصال من أمن جامعة المنصورة بوجود جثة في مستشفى الطوارئ لشاب من القرية، ولأن أهالي القرية يعرفون الاسم جيدا أخبروهم أنه طبيب عيون، و أخبروا أسرته بعدها بوفاته.

وذكروا أنه كان شبه منعزل وكان يعاني خلال الفترة الأخير من حالة اكتئاب وحالة نفسية سيئة، ولم يعرفوا سبب هذه الحالة التي ظهرت عليه في الفترة الأخيرة.

وكان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بقيام شاب إلقاء نفسه في مياه نهر النيل فرع دمياط من أعلى كوبرى طلخا عقب قيامه بإلقاء بوكيه ورد كان بحوزته في المياه وإلقاء نفسه في المياه وراءه.

و بانتقال ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان الواقعة تمكنت القوات من انتشال جثة الشاب و بالفحص تبين أنه طبيب عيون يدعى «أحمد م. ر. » وبالإستعلام عن حالته الطبية تبين أنه كان يعيش قصة حب وهمية واعتقد أن الفتاة التي يحبها تخونه في عيد الحب فقرر الانتحار.

وأكدت أسرته، في محضر الشرطة، أنه كان يعاني من مرض نفسي وقضى فترة في مستشفى الأمراض النفسية للعلاج من حالة اضطراب نفسي، وأنه أعتقد أنه يعيش قصة حب مع فتاة إلا أن هذا كان في خياله فقط ولم يرتبط في الواقع بأي فتاة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .