«بطاقة هوية وعلاج وتحصين» لـ937 رأس ماشية في شبين القناطر

حصّنت القافله البيطرية بقرى شبين القناطر 937 رأسا من الماشية والأغنام فى قرية الزهويين بمشاركة 35 طبيبا بيطريا، تحت إشراف الدكتورة امل العسيلى وكيل وزارة الطب البيطرى فى القليوبية، وشارك فى القافله الدكتور سمير رزق مصطفى مدير الرعاية والعلاج والمسؤل عن القوافل بمديرية الطب البيطرى والدكتور جمال الجالى العيسوى مدير الادارة البيطرية بشبين القناطر وعددا من الاطباء البيطريين

ونجحت القافلة التى جابت القرية بالكامل فى الكشف على 450 رأس ماشية وأغنام كما تم تحصين 363 رأس ماشية وجاموس و124 من الأغنام، وقامت الحملة بعمل بطاقة طبية بيطرية لـ 200 رأس ماشية و74 بطاقه للأغنام كما تم صرف علاج مجاني لجميع الحالات المرضيه التي تستدعى صرف علاج لها، وعمل سونار لـ 10 حالات كما تم صرف علاج لدواجن وطيور منزلية.

وكان النائب مدحت الكمار عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أعلن بدء أعمال القافلة البيطرية فى جميع قرى شبين القناطر التي بدأت بقرية الزهويين، في إطار المشاركة المجتمعية، لتقديم الخدمات لأهالينا فى الدائرة ومساندة الدولة فى تقديم الخدمات للمواطنين.

وأشار إلى أن القافلة تقوم بتحصين وتطعيم الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع كما تقوم بتقديم الكشف البيطرى والعلاج اللازم بالمجان لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة بالتنسيق مع محافظة القليوبية ومديرية الطب البيطري بالمحافظه والهيئة العامة للخدمات البيطرية والمشاركة المجتمعية حتى تحقق الحملة أهدافها المرجوة، بما يعود بالنفع على مربي الماشية وصغار المزارعين.

اوضح " الكمار " ان القافله تشمل أيضا عمل ندوات توعويه للفلاحين ومربي الماشية بأهمية التحصين للحفاظ على الثروة الحيوانية، والاطمئنان على سلامتها للوقابة من تلك الأمراض سريعة الانتشار والتي تتسبب في إجهاض أعداد كبيرة من الحيوانات وكذا تعرضها للوفاة وخاصة الصغيرة منها

اشار عضو مجلس النواب ان ذلك يأتي حرصا علي تقديم الخدمات لاهلينا في مركز شبين القناطر فى ظل توجيهات القياده السياسيه بضرورة الاهتمام باهالينا فى الريف وتقديم كافة الخدمات لهم فى كافة الجالات ...حما الله مصر وشعبها بقياده السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي