مصادر: إعلان نتائج تظلمات غير المقبولين بوظائف «الضرائب» خلال أيام

تعلن وزارة المالية، نتائج فحص الالتماسات المقدمة من غير المقبولين وغير المستوفيين لشروط مسابقة وظائف مصلحة الضرائب بعد انتهاء مهلة تلقي الالتماسات يوم الجمعة الماضية

وكشف مصدر بوزارة المالية، أنَّ اللجنة التي شكلها وزير المالية الأسبوع الماضي ستعلن نتائج فحص الالتماسات المقدمة على أن تخطر بها وزير المالية قبل إعلان النتائج بشكل رسمي على الموقع الإلكتروني eg.gov.mof.Jobs://https.

وأكّد المصدر، لـ«الوطن»، أنَّ اللجنة راعت الدقة والتأني في بحث الالتماسات بعد تشديد الدكتور محمد معيط وزير المالية على ذلك أكثر من مرة

وكانت وزارة المالية فتحت باب التقدم بالتماسات لغير المقبولين حتى يوم الجمعة 12 فبراير الجاري، للمتقدمين للتعاقد على الـ1700 وظيفة مأمور ضرائب فحص، ومأمور ضرائب حصر، بمسابقة مصلحة الضرائب المصرية رقم 1 لسنة 2020، الذين تم إخطارهم بأنهم «غير مستوفين» سيقدمون التماساتهم عبر الرابط الإلكتروني: eg.gov.mof.Jobs://https.

وذكر بيان سابق لوزارة المالية، أنَّه تمّ إعلان نتيجة مسابقة مصلحة الضرائب المصرية، وتلقت عدة التماسات من بعض المتقدمين الذين تم تصنيفهم «غير مستوفين»، وبالتالي غير مؤهلين لدخول الاختبارات الإلكترونية المؤهلة للتعاقد للعمل بمصلحة الضرائب، وبالفحص تبين أن هناك مستندات غير مقروءة أو تالفة، ومن ثم لم تتمكن اللجنة المختصة بمصلحة الضرائب من مراجعتها، إضافة إلى أخطاء المتقدمين في إدخال الرقم القومي الخاص بهم في نماذج التقديم؛ مما أدى لاختلاف البيانات بطلب التقديم عن البيانات التي تم تحميلها على الموقع الإلكتروني، وقام عدد من المتقدمين بتحميل وجه واحد فقط من بطاقة الرقم القومي، ومن ثم لم تتمكن اللجنة من التحقق من سريان بطاقة الرقم القومي في تاريخ التقدم للإعلان كشرط من شروط التقدم لهذه الوظائف

وسبق أن وجَّه محمد معيط وزير المالية، بمراعاة أعلى درجات الدقة في إجراءات المفاضلة بين المتقدمين للتعاقد على الـ1700 وظيفة مأمور ضرائب فحص، ومأمور ضرائب حصر حيث تتولى لجنة محايدة فحص هذه الالتماسات؛ بما يُسهم في ترشيح أفضل العناصر للعمل بمصلحة الضرائب؛ من أجل تعزيز الموارد البشرية.