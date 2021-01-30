دليل الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية وطريقة التقديم

أعلنت جهات حكومية مختلفة حاجتها لشغل وظائف شاغرة في تخصصات مختلفة بمصلحة الشهر العقاري ومصلحة الجمارك المصرية والهيئة القومية لقصور الثقافة ووزارة التموين ومديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، وذلك على النحو التالي:

وظائف مصلحة الشهر العقاري

أعلنت مصلحة الشهر العقاري وظائف فني رابع، باحث تمويل ومحاسبة، باحث تنمية إدارية، مهندس مدني، مهندس حاسبات، مترجم، مدخل بيانات، مسئول نظام (مسئول دعم فني)، مراجع مساحي، كاتب رابع، عامل خدمات معاونة، فني رابع (كهرباء).

وتقدم الطلبات باسم مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، بعنوان لاظوغلى مبنى وزارة العدل، الدور الرابع، حتى 31 يناير الجاري.

وظائف مصلحة الجمارك

أعلنت مصلحة الجمارك حاجتها لشغل وظيفة رئيس مصلحة الجمارك.

وتقدم الطلبات باسم رئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين، بقطاع الأمانة العامة بديوان عام وزارة المالية بعنوان 70 شارع نوبار، ميدان لاظوغلي، الدور الثالث، حتى يوم 15 فبراير المقبل.

وظائف الهيئة العامة لقصور الثقافة

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة حاجتها لشغل وظائف شاغرة تتمثل في مدير عام الإدارة العامة للجمعيات والمساعدات الثقافية، مدير عام الإدارة العامة للنشر الثقافي، مدير عام الإدارة العامة لأطلس المأثورات الشعبية المصرية، مدير عام الإدارة العامة لإقليم وسط الصعيد الثقافي، مدير عام الإدارة العامة لفرع ثقافة الوادي الجديد، مدير عام الإدارة العامة للثقافة السينمائية، مدير عام الإدارة العامة لفرع ثقافة القليوبية، مدير عام الإدارة العامة للمرأة.

وعلى من يرغب في التقديم سحب كراسة الترشيح المعدة لذلك من الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية، بمقر الهيئة 16 أ شارع أمين سامى، القصر العيني، عمارات العرايس، الدور الثامن، حتى 23 فبراير المقبل.

وظائف مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر

أعلنت مديرية التربية والتعليم وظائف شاغرة تتمثل في مدير عام التعليم العام، مدير عام إدارة الخدمات، مدير عام إدارة التعليم الفني.

​وتقدم الطلبات بمقر مديرية التنظيم والإدارة بالبحر الأحمر، خلف ديوان عام محافظة البحر الأحمر، حتى 15 فبراير المقبل.

وظائف وزارة التموين والتجارة الداخلية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية حاجتها لشغل وظائف شاغرة تشمل مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة «سوهاج، ومطروح، ودمياط، والفيوم».

وتقدم الطلبات باليد إلى رئيس الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام الوزارة بعنوان 99 شارع قصر العيني، ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بالبريد، وذلك حتى 31 يناير الحالي.

ويمكن الاطلاع على شروط شغل الوظائف، ومزيد من التفاصيل على بوابة الوظائف الحكومية من هنـــــــــا.