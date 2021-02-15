ننشر أول صور لاستعدادات الإسماعيلية لانطلاق منظومة التأمين الصحي
أعمال نظافة وإنارة وتجميل استعدادا لزيارة الرئيس
كتب:
عمرو الورواري
02:19 م | الإثنين 15 فبراير 2021
استعدادات افتتاح مجمع الإسماعيلية الطبي
تستعد محافظة الإسماعيلية خلال الساعات المقبلة لانطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة من مركز الإسماعيلية الطبي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأنهت محافظة الإسماعيلية والجهات المعنية تجهيز مقر مركز الإسماعيلية الطبي «مستشفى الإسماعيلية العام»، سابقاً تمهيداً لانطلاق المنظومة بحضور الرئيس السيسي.
وشهد الطريق الدائري بمحافظة الإسماعيلية أعمال تشجير وتجميل ودهان للبلدورات بالكامل وصيانة الطريق استعدادا لزيارة الرئيس، كما شهدت منطقة الجامعة القديمة وميدان عبد الرحمن الابنودي أعمال تطوير وتشجير بمحيط الشارع والميدان.
وتنطلق منظومة التأمين الصحي في 3 مستشفيات وهي «مجمع الاسماعيلية الطبي ومركز 30 يونيو ومستشفي أبو خليفة للطوارئ والمخصص حاليا كحجر صحي»، في المرحلة التجريبية إضافة إلي 22 مركز ووحدة صحية منتشرة في مراكز وقرى المحافظة.
وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إنه تم تسجيل مليون و150 ألف مواطن من أصل مليون و300 ألف مقيمين في محافظة الإسماعيلية، ضمن المنظومة.
وأضاف أن محافظة الإسماعيلية من أعلي المحافظات تسجيلا للإعداد تمهيدا لانطلاق المنظومة مناشدا المواطنين بسرعة التسجيل للاستفادة من المنظومة عقب انطلاقها.
ويضم المجمع 9 مبانِ تخصصية، لتقديم الخدمات الطبية بمختلف التخصصات من خلال أقسام الباطنة، والأطفال، والجراحة العامة، وجراحة العظام، والنساء والتوليد.
كما يضم تخصصات «أنف وأذن وحنجرة، وجراحة مخ وأعصاب، وأطفال، ومسالك بولية، وأطفال مبسترين، وجراحة أطفال، وروماتيزم، وأمراض قلب وصدر، ورعاية مركزة، ورعاية قلب، ورعاية أطفال، واستقبال وطوارئ، وعلاج طبيعي، وغسيل كلوي، ورمد، وقسطرة قلب، والحقن المجهري، وروماتيزم القلب، وطب الجنين».
وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمجمع 33 عيادة خارجية، و103 غرف داخلي، و63 سريرا للرعاية مركزة، بالإضافة إلى 22 حضانة، و13 غرفة عمليات.
ويبعد مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك البولية بالإسماعيلية عن مجمع الإسماعيلية بضع خطوات، ويضم 8 غرف داخلي، و89 ماكينة غسيل كلوي، و3 غرف عمليات، و8 أسرة رعاية مركزة، بالإضافة إلى 6 عيادات متخصصة في أمراض الكلى والمسالك البولية، لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.