ننشر أول صور لاستعدادات الإسماعيلية لانطلاق منظومة التأمين الصحي

تستعد محافظة الإسماعيلية خلال الساعات المقبلة لانطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة من مركز الإسماعيلية الطبي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأنهت محافظة الإسماعيلية والجهات المعنية تجهيز مقر مركز الإسماعيلية الطبي «مستشفى الإسماعيلية العام»، سابقاً تمهيداً لانطلاق المنظومة بحضور الرئيس السيسي.

وشهد الطريق الدائري بمحافظة الإسماعيلية أعمال تشجير وتجميل ودهان للبلدورات بالكامل وصيانة الطريق استعدادا لزيارة الرئيس، كما شهدت منطقة الجامعة القديمة وميدان عبد الرحمن الابنودي أعمال تطوير وتشجير بمحيط الشارع والميدان.

وتنطلق منظومة التأمين الصحي في 3 مستشفيات وهي «مجمع الاسماعيلية الطبي ومركز 30 يونيو ومستشفي أبو خليفة للطوارئ والمخصص حاليا كحجر صحي»، في المرحلة التجريبية إضافة إلي 22 مركز ووحدة صحية منتشرة في مراكز وقرى المحافظة.

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إنه تم تسجيل مليون و150 ألف مواطن من أصل مليون و300 ألف مقيمين في محافظة الإسماعيلية، ضمن المنظومة.

وأضاف أن محافظة الإسماعيلية من أعلي المحافظات تسجيلا للإعداد تمهيدا لانطلاق المنظومة مناشدا المواطنين بسرعة التسجيل للاستفادة من المنظومة عقب انطلاقها.

ويضم المجمع 9 مبانِ تخصصية، لتقديم الخدمات الطبية بمختلف التخصصات من خلال أقسام الباطنة، والأطفال، والجراحة العامة، وجراحة العظام، والنساء والتوليد.

كما يضم تخصصات «أنف وأذن وحنجرة، وجراحة مخ وأعصاب، وأطفال، ومسالك بولية، وأطفال مبسترين، وجراحة أطفال، وروماتيزم، وأمراض قلب وصدر، ورعاية مركزة، ورعاية قلب، ورعاية أطفال، واستقبال وطوارئ، وعلاج طبيعي، وغسيل كلوي، ورمد، وقسطرة قلب، والحقن المجهري، وروماتيزم القلب، وطب الجنين».

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمجمع 33 عيادة خارجية، و103 غرف داخلي، و63 سريرا للرعاية مركزة، بالإضافة إلى 22 حضانة، و13 غرفة عمليات.

ويبعد مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك البولية بالإسماعيلية عن مجمع الإسماعيلية بضع خطوات، ويضم 8 غرف داخلي، و89 ماكينة غسيل كلوي، و3 غرف عمليات، و8 أسرة رعاية مركزة، بالإضافة إلى 6 عيادات متخصصة في أمراض الكلى والمسالك البولية، لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.