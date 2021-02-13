خلال أيام.. انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية 

تستعد محافظة الإسماعيلية خلال الأيام المقبلة، لانطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتنطلق المنظومة في مركز الإسماعيلية الطبي بعد أعمال رفع كفائته وتطويره، وانشاء مركز 30 يونيو للغسيل الكلوي، وتجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية في العالم.

وبدأت محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، أعمال تجهيز المستشفى تمهيداً لافتتاح العمل به ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، فيما تجري المحافظة أعمال الصيانة بشوارع المدينة تمهيداً للزيارة المرتقبة.

ومن المقرر أن تنطلق منظومة التأمين الصحي في 3 مستشفيات، وهي مجمع الاسماعيلية الطبي، ومركز 30 يونيو، ومستشفى أبو خليفة للطوارئ، والمخصص حالياً للحجر الصحي، وذلك في المرحلة التجريبية، إضافة إلى 22 مركز ووحدة صحية منتشرة في مراكز وقرى المحافظة.

وقال اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، إنه تم تسجيل مليون و150 ألف مواطن، من أصل مليون و300 ألف مواطن من المقيمين بمحافظة الإسماعيلية.

وأضاف أن محافظة الإسماعيلية من أعلى المحافظات تسجيلاً للأعداد، تمهيداً لانطلاق المنظومة الجديدة بها، مناشداً المواطنين بسرعة التسجيل للاستفادة من منظومة التأمين الصحي الشامل، فور انطلاقها.

ويضم المجمع 9 مبانِ تخصصية، لتقديم الخدمات الطبية بمختلف التخصصات من خلال أقسام (الباطنة والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام والنساء والتوليد).

كما يضم تخصصات (أنف وأذن وحنجرة، وجراحة مخ وأعصاب وأطفال ومسالك بولية وأطفال مبتسرين وجراحة أطفال وروماتيزم وأمراض قلب وصدر)، إضافة إلى وحدات (رعاية مركزة ورعاية قلب ورعاية أطفال واستقبال وطوارئ وعلاج طبيعي وغسيل كلوي ورمد وقسطرة قلب والحقن المجهري وروماتيزم القلب وطب الجنين).

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمجمع 33 عيادة خارجية، و103 غرف داخلية لإقامة المرضى، و63 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى 22 حضانة للأطفال حديثي الولادة، و13 غرفة عمليات.

ويبعد مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك البولية بالإسماعيلية عن مجمع الإسماعيلية بضع خطوات، ويضم 8 غرف داخلية، و89 ماكينة غسيل كلوي، و3 غرف عمليات، و8 أسرة رعاية مركزة، بالإضافة إلى 6 عيادات متخصصة في أمراض الكلى والمسالك البولية، لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

وبحسب تصريحات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال زيارتها الأخيرة للمحافظة، فإن مركز الإسماعيلية هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهالي المحافظة.

وجاء تطوير المستشفى بالتزامن مع العمل علي ملف التأمين الصحي الشامل، وتسجيل مليون و150 ألف مواطن حتى الآن، وفتح أكثر من 250 ألف ملف عائلي للمواطنين.

وبحسب الوزيرة، فإن نسبة التسجيل بالمنظومة بلغ 81,63% من إجمالي السكان بالمحافظة، البالغ عددهم 1,370,806 مليون مواطن.

وقالت الدكتورة هالة زايد إن تكلفة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالإسماعيلية، التي تبلغ 10 مليارات و125 مليون جنيه، تشمل 7.7 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمنشآت الطبية، و1.9 مليار جنيه تكلفة التجهيزات الطبية وغيرها، و525 مليون جنيه قيمة التكلفة التشغيلية للمنشآت الطبية.

وأجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، جولات ميدانية لعدد من الوحدات والمراكز الصحية بمحافظة الإسماعيلية، والمقرر انضمامها للعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وشدد الدكتور أحمد السبكي، في بيان صحفي، على جودة الخدمات الطبية التي سيتم تقديمها للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل الجديد من أبناء محافظة الإسماعيلية.

وقال إن المنظومة تشمل 66 منشآة، تشمل12 مستشفى، و20 مركز صحي، و34 وحدة صحية، بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية وأهداف «رؤية مصر 2030» في توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين.

وأضاف أن الإقبال الكبير من المواطنين من أبناء الإسماعيلية للتسجيل بالمنظومة يرجع إلى ارتفاع درجة الوعي بين المواطنين، ونجاح تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل في محافظة بورسعيد، والتي لأول مرة يتوافر بها كم هائل من الخدمات الطبية داخل نطاق المحافظة.