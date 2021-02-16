لليوم الثاني.. «التضامن» تواصل صرف «كرامة» لمليون و224 ألف مواطن

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، صرف دعم «كرامة» لنحو مليون و224 ألف مستفيد، على أن يتم صرف دعم «تكافل» لنحو 2 مليون و85 ألفا و375 مواطنا، بدءا من غد الأربعاء الموافق 17 فبراير وحتى الخميس الموافق 18 فبراير الجاري.

وأكّدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع المحافظات ومكاتب البريد، خلال صرف الدعم النقدي«تكافل وكرامة»، مشيرة إلى أنه يتمّ التنسيق مع المحافظين، ومديري مديريات التضامن.

إطلاق مركز استقبال التظلمات بعد تحديثه بـ30 خط تليفون

وأشارت إلى أنه يتم ميكنة منظومة التظلمات، وتدريب أكثر من 11 ألف موظف على منظومة التظلمات، إلى جانب إطلاق مركز استقبال الشكاوى والتظلمات بعد تحديثه بـ30 خط تليفون، إلى جانب استقبالها على بوابة شكاوى مجلس الوزراء، وتطبيق شكاوى الخط الساخن 19680.

مستندات صرف «تكافل وكرامة»

وحددت وزارة التضامن الاجتماعى المستندات اللازمة لصرف «تكافل وكرامة» كالتالى:

- التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم لتقديم المستندات التالية:

- صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 عاما.

- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.

- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية فى حالة المرض المزمن والإعاقة.

- صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل.

- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

برامج الدعم النقدي تغطي 3 ملايين و800 ألف أسرة

وأكدت القباج، أن موازنة الوزارة الخاصة بالشؤون الاجتماعية تبلغ 20 مليار جنيه، يخصص منها 18.5 مليار جنيه للدعم النقدي، لافتة إلى أن برامج الدعم النقدي تغطي 3 ملايين و800 ألف أسرة، مشيرة إلى الوزارة تستهدف الوصول لـ4 ملايين.