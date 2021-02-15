أديب لـ عبد العال بعد تغيبه عن مجلس النواب: هو أبقى الرئيس أو مشتغلش؟

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه من الشخصيات التي تُحب أن تكون مصر بها حياة سياسية دائمًا، فذكر أنه قرأ حوارًا للكاتب والإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري يتحدث عن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب السابق، والعضو الحالي، بأن عبد العال حزين «شايف إن ملهوش مكان في المجلس، هو عضو مجلس حالي بس قاعد في البيت».

وأضاف «أديب»، خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، على شاشة «mbc مصر»، أن عبد العال لم يذهب للمجلس بعد أدائه اليمين كعضو، «عاوز أقول للدكتور علي دي اختيارات، لو احنا بنتكلم عن حياة سياسية لازم نتعود على مثل هذه الأمور، في عهد عبد العال تم إقرار أكثر من 500 قانون، وعمل مجهود كبير وخدم البلد، ده خدم البلد بشكل تاريخي».

واستنكر الإعلامي، غضب عبد العال، قائلًا : «يعني هو أبقى رئيس المجلس أو مشتغلش؟، عبد العال لا يأتي للمجلس، وبيقولوا إنه قرر ألا يأخذ راتبه؟ يعني هي مسألة وجود حضرتك في المجلس واقفة على الراتب؟ إنت عضو وليك دور، ده دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لما اختاروا غيره مزعلش، وكتب اليوم يبدأ عملي من جديد».

وأوضح الإعلامي، أنه يجب التعود على مثل هذه الأمور من أجل حياة سياسية جيدة، «النهاردة واحد رئيس لجنة بكرة يبقى عضو عادي في اللجنة، النهاردة يبقى رئيس مجلس بعد كدة يبقى عضو، دي حاجة سياسية، لو حضرتك تعتقد أنك أديت دورك في الخمس سنوات الماضية وتريد الاهتمامك بدراساتك القانونية أو الاهتمام بأسرتك لا تكن في هذا المجال».

وتابع: «إحنا بلد غلبانة ومحتاجة شغل، محتاجين من الـ 600 عضو كل واحد يشتغل، الدكتور علي عبد العال قامة كبيرة، نحترمها ونقدرها بس لازم يفهم أن فيه حاجة اسمها حياة سياسية، يقوم ويسأل ويراقب، أدخل مع الناس دي وأدخل معاهم إنت خبرة قانونية، لازم تبقى موجود ونستشيرك ونتعلم منك، تعرف الجدد يقدموا طلبات إحاطة واستجواب إزاي».

وواصل: «مينفعش كل واحد يبقى في منصب ولما ييجي يسيبه يزعل، ويقول أنا أبقى رئيس المجلس أو لأ، إحنا موجودين في البلد عشان البلد، أنا مش بنزل اجي البرنامج عشان الفلوس والأرزاق وكدة، الفلوس ممكن تتعمل في مليون حته تانية ومليون مجال، بس لازم البلد تفهم معنى الحياة السياسية، ممكن حزب الأغلبية بكرة ميبقاش اغلبية».

وأردف: «ممكن رئيس حزب بعد فترة يبقى مجرد عضو، وإلا سيكون هناك حالة من اليأس، البلد مليانة كفاءات، ومصر مليانة بشر وناس عاوزة تخدم، الدكتور علي عبد العال لا محتاج دخل ولا منظرة من المجلس، ده قامة يستطيع أن يفعل ما يريد في أي مكان، أنا مش بتكلم عن الدكتور علي عبد العال بالتحديد، أنا بتحدث فقط عن المبدأ».