البرلمان ينعى البدرلي فرغلي: رحل ابن بورسعيد البار

نعى مجلس النواب، البدري فرغلي، النائب الأسبق ورئيس اتحاد أصحاب المعاشات، الذي وافته المنية صباح اليوم الإثنين، حيث قال سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إنّ البدري فرغلي كان رمز من رموز بورسعيد، تبنى قضايا العمال وأثرى الحياة النيابية والسياسية: «نعزي أنفسنا ونعزي أهل بورسعيد».

من جانبه، قال عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع: «أنعى لشعب مصر وأهالي بورسعيد، باسم مجلس النواب والهيئة البرلمانية للحزب، ابن بورسعيد البار، ابن المدينة الصامدة، الذي يعد نائبا عن الشعب المصري كله وليس بورسعيد فقط».

وأضاف المغاوري، أنّ البدري فرغلي لعب دور مهم في إعادة أبناء بورسعيد المهاجرين، وأصبح نائبا لمصر من أقصاها لأدناها، فكل أبناء مصر يعرفونه، وشهدت تلك القاعة نضالا مستمرا منه.

وتابع رئيس «برلمانية التجمع»: «إذا كان قانون مجلس النواب حال دون حضوره، بسبب عدم حصوله على مؤهل دراسي، إلا أنّه كان خير ممثل لشعب مصر، ولم ينس الذين أفنوا عمرهم في خدمة الوطن، وأعلن تأسيس اتحاد اصحاب المعاشات، الذي يضم 9 ملايين عضو بمعدل أسرى يصل لـ45 مليونا، لكنّ صوت البدري فرغلي أحيا الملف وقدّم رسالة وفاء وعرفان لتلك الفئة».

من جانبه، قال مصطفي بكري: «عرفت البدري فرغلي أكثر من 35 عاما، كان يتمتع بشعبية عارمة بسبب مواقفه ونضاله، كان البدري فرغلي لا يلهث وراء مال أو سلطة، كان صاحب موقف»، متابعا: «فقدنا بطلا، كان نائب الشعب معبرا عن الجماهير كان يجسد في مواقفه آمال وطموحات بورسعيد التي تعبر عن كل المصريين».

نعى محمد أبوالعينين، وكيل البرلمان البرلماني السابق البدري فرغلي، وقال خلال الجلسة العامة: «تشهد هذه القاعة صولاته وجولاته واستجواباته، وكان أمينا على المسؤولين، وكانت استجوابته تهز الحكومات».

وقال وكيل البرلمان: «النائب البدري فرغلي أدى رسالته بكل اقتدار رحم الله البدري فرغلي وأسكنه فسيح جناته، وأن يبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله».