«ختمة قرآن وصدقة» على روح نائب مدير مستشفى صدر كفر الشيخ

يتسابق أبناء محافظة كفر الشيخ، على ختم القرآن وإخراج الصدقات، على روح الدكتور محمد كمال زرق، مساعد وكيل وزارة الصحة ومدير مستشفى صدر كفر الشيخ السابق، الذي توفي متأثراً بفيروس كورونا بعد والديه بأقل من 20 يوماً، حيث يحرص المواطنون على الدعاء له، مؤكدين أنه كان خلوقاً نبيلاً في مواقفه، خادماً لمن يعرفه ومن لا يعرفه.

على صفحاتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي« فيس بوك»، تسابق أصدقائه من الأطباء وغيرهم، في تنظيم «ختمة قرآن كريم»، وإخراج صدقة على روحه، مطالبين الأهالي بالدعاء له ولوالديه الحاج كمال رزق والحاجة فادية عزام، وكتب محمد خالد: «قراءة القرآن والدعاء والصدقة هي أكتر حاجة بتوصل للمتوفي، فحبينا يكون فيه ختمة للقرآن والسعي في إخراج الصدقات حتى لو بسيطة على روح الدكتور محمد كمال رزق ووالديه، فرحيله أدمى قلوبنا، ولم نتخيل أن الطبيب الذي كان بيننا فجأة توفي بسبب الفيروس».

وأضاف خالد: «الدكتور محمد كان موجود مع الناس بيشوف طلبات المعزولين منزلياً، وبيساعد المحتاجين، وفجأة أصيب بالفيروس هو ووالديه وشقيقه الكابتن أيمن، وتوفى والده أولاً ثم لحقت بيه والدته ثم توفى هو متاثراً بالفيروس بعدما لم يستطع تشييع جثمان والديه، الموضوع صعب علينا، وقولنا نعمله ختمة للقرآن الكريم، وندعو الناس لإخراج الصدقات والدعاء لهم ولكل شهداء الفيروس اللعين».

وتابع: «مهنة الطب بكفر الشيخ خسرت طبيباً متميزاً وخدوماً وإنساناً، لم يتأخر يوماً عن محتاج، ولم نسمع عنه إلا كل خير، كان بيروح يخدر المحتاجين لجراحات مجاناً، وبيعمل للبعض أشعة مجاناً، فحبينا نكرمه بالدعاء وختمة القرآن».