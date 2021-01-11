بعد والده بـ10 أيام.. وفاة طبيب بيطري بكورونا في كفر الشيخ

لفظ طبيب بيطري أنفاسه داخل مركز العزل الصحي بمستشفى كفر الشيخ العام، اليوم الاثنين، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، بعد حوالي 10 أيام على وفاة والده، الذي توفى نتيجة إصابته بهبوط حاد مفاجئ في الدورة الدموية.

وأكدت مصادر طبية أن الدكتور "نهاد جاد طولان"، البالغ من العمر 55 سنة، مقيم بمدينة كفر الشيخ، توفي داخل عزل المستشفى العام، قبل قليل، بعد صراع من الفيروس المستجد لمدة أسبوعين، بينما مازالت زوجته تخضع للعلاج.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم دفن جثمان الطبيب البيطري الراحل في مسقط رأسه بقرية "خياطة"، التابعة لمركز قطور، في محافظة الغربية، بمعرفة فريق من الطب الوقائي، وبعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتبعة.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، توفيت طبيبة نساء وتوليد بمستشفى كفر الشيخ العام، متأثرةً بإصابتها بفيروس كورونا، حيث كانت تخضع للعزل والعلاج في منزلها، ولكن بعد تدهور حالتها، تم نقلها إلى مستشفى كفر الشيخ العام، حيث جرى احتجازها بقسم العزل.

وبعد ساعة واحدة من رحيل الطبيبة الشابة، لحقت بها والدتها، التي كانت تخضع للعلاج هي الأخرى بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، بعد سماعها نبأ وفاة ابنتها، ليتم دفنها بعد دقائق قليلة بجوار ابنتها، ليتضاعف حجم الألم والحسرة على باقي أفراد أسرتهما.

وأكد مصدر طبي في مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ لـ"الوطن" أن الأم أصيبت بفيروس كورونا منذ أيام، وجرى نقلها إلى قسم العزل بالمستشفى الجامعي، نظراً لانخفاض نسبة الأكسجين في الدم، ينما كانت ابنتها الطبيبة تخضع للعلاج في منزلها، ولكن خلال الساعات الاخيرة تدهورت حالتها، ليتم نقلها إلى قسم العزل بالمستشفى العام، إلا أنها لفظت أنفاسها رغم محاولات زملائها من الأطباء إنقاذها.

وفي وقت سابق، توفيت رئيسة التمريض بمستشفى عزل بلطيم، متأثرةً بإصابتها بفيروس كورونا، وقال مصدر طبي إن رئيسة التمريض أصيبت بالفيروس منذ أيام، وحُجزت بقسم العزل بنفس المستشفى، وتوفيت اليوم الاثنين.

وسجلت محافظة كفر الشيخ، أمس الأحد، 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فضلاً عن تسجيل 4 حالات وفاة، بينهم عميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، وقال مصدر طبي بمديرية الصحة إن حالات الإصابة موزعة على مستشفيات الحامول المركزي، وصدر كفر الشيخ، وفوة المركزي، وحميات دسوق.