الأرصاد تحذر: موجة أمطار وعواصف رملية تضرب البلاد تشتد حدتها الأربعاء

أصدَرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، تحذيرات بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء الموافق 16 فبراير وحتى الخميس 18 من الشهر نفسه.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد حالة الطقس المتوقعة خلال فترة التنبؤات، والظواهر الجوية، خريطة سقوط الأمطار، وأماكن نشاط حركة الرياح، وسرعات الرياح المتوقعة.

حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء 16 فبراير

ـ أمطار خفيفية إلى متوسطة على مناطق من القاهرة، الجيزة، القليوبية، الاسماعيلية، السويس، الغربية، الشرقية، والمنوفية، وتصل سرعة الرياح لـ40 كم/ساعة، تكون مثيرة للرمال والأتربة.

ـ أمطار غزيرة رعدية على مناطق من السلوم، الاسكندرية، مطروح، رشيد، بلطيم، دمياط، بورسعيد، كفر الشيخ، البحيرة، والدقهلية، وتصل سرعات الرياح لـ60 كم/ساعة، مع وجود اضطرابات بالملاحة البحرية.

ـ أمطار متوسطة رعدية تكون مصحوبة بالبرد أحياناً على مناطق من العريش، رفح، رأس سدر، وسانت كاترين، مع وجود فرض لتشكل الثلوج على مرتفعات وسط سيناء، وتصل سرعة الرياح لـ50 كم/ساعة، تكون مثيرة للرمال والأتربة.

ـ أمطار خفيفة على مناطق من الفيوم، وبني سويف، بالإضافة إلى صقيع على المزروعات ليلاً، والرياح تصل حد العاصفة بسرعة تبلغ 50 كم/ساعة.

حالة الطقس المتوقعة الأربعاء 17 فبراير

ـ أمطار خفيفية إلى متوسطة على مناطق من القاهرة، الجيزة، القليوبية، الاسماعيلية، السويس، الغربية، الشرقية، والمنوفية، وتصل سرعة الرياح لـ50 كم/ساعة، تكون مثيرة للرمال والأتربة.

ـ أمطار غزيرة رعدية على مناطق من الاسكندرية، مطروح، رشيد، بلطيم، دمياط، بورسعيد، كفر الشيخ، البحيرة، والدقهلية، وتصل سرعات الرياح لـ60 كم/ساعة، مع وجود اضطرابات بالملاحة البحرية.

ـ أمطار متوسطة رعدية تكون مصحوبة بالبرد أحياناً على مناطق من العريش، رفح، رأس سدر، وسانت كاترين، مع وجود فرض لتشكل الثلوج على مرتفعات وسط سيناء، وتصل سرعة الرياح لـ60 كم/ساعة، تكون مثيرة للرمال والأتربة.

ـ أمطار خفيفة على مناطق من الفيوم، وبني سويف، بالإضافة إلى صقيع على المزروعات ليلاً، والرياح تصل حد العاصفة بسرعة تبلغ 60 كم/ساعة.

حالة الطقس المتوقعة الخميس 18 فبراير

ـ أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، الغربية، الشرقية والمنوفية، وتصل سرعات الرياح لـ40 كم/ساعة.

ـ أمطار متوسطة على مناطق من الاسكندرية، رشيد، بلطيم، دمياط، بورسعيد، رفح، والعريش، وسرعات الرياح تصل لـ40 كم/ساعة.