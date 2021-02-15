نصائح من «الأرصاد» للمواطنين بشأن الطقس السيئ.. يستمر 3 أيام

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ البلاد تتعرض لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من غد الثلاثاء الموافق 16 فبراير الحالي، وحتى الخميس الموافق 18 من الشهر ذاته، تتمثل في 3 عناصر مهمة هي الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة ونشاط الرياح المثير للرمال والأتربة وتساقط الأمطار الغزيرة والمتوسطة على معظم الأنحاء.

وأضاف شاهين لـ«الوطن»، أنّه من المتوقع أن تتراوح درجة الحرارة العظمى غدًا على القاهرة بين 15 إلى 16 درجة خلال فترات النهار، ومن 7 إلى 8 درجات خلال فترات الليل، كما تشهد باقي محافظات الجمهورية انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، فضلًا عن نشاط الرياح الذي يصل لحد العاصفة أحيانًا على الطرق الصحراوية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق المكشوفة والأماكن الصحراوية والمدن الجديدة ما يعمل على تقليل الرؤية الأفقية بسبب الرمال المُثارة.

أما عن حالة الأمطار تكون متوسطة على الوجه البحري، وغزيرة على مناطق من السواحل الشمالية، وتكون من خفيفة إلى متوسطة على القاهرة وتمتد خفيفة على محافظات شمال الصعيد.

نصائح من الأرصاد للمواطنين

وقدّم مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بعض النصائح للمواطنين خلال فترة التقلبات الجوية أهمها الآتي:

- الاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

- على أصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية وكبار السن والأطفال تجنب التعرض المباشر للرياح المثارة قدر الإمكان.

- يفضل التزام الأطفال بالمنازل خاصة في الساعات المتأخرة من الليل نظرًا للانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة.

- لا يفضل السفر إلى السواحل الشمالية في الوقت الحالي إلا للضرورة.

- عدم مزاولة أي أنشطة بحرية.

- القيادة بهدوء وترك مسافة آمنة بين السيارات.

- على أصحاب المركبات التأكد من سلامة مساحات السيارات، ويفضل عدم ركن السيارات تحت الأشجار ولوحات الإعلانات.