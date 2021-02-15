إخلاء ومعاينة العقارات المجارة لعقار «روض الفرج المنهار»

شكلت محافظة القاهرة، لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة للعقار المنهار المكون من طابقين بشارع خورشيد بنطاق حي روض الفرج، وأسفر عن وقوع ضحايا ومصابين، للتأكد من الحالة الإنشائية للعقارات مع إجراء عملية إخلاء مؤقت لها.

وأكد مصدر أن العقار المنهار قديم وصادر له قرار تنكيس ولم يتم تنفيذه، مشيرًا إلى أن اللجنة الهندسية تفحص العقارات المجاورة لبيان مدى تأثرها بانهيار العقار من عدمه وخاصة فى ظل ماتردد عن وجود تصدع فى إحداها، والتأكد اذا ما كان صدر لها قرارات تنكيس من عدمه حفاظا على أرواح المواطنين.

من جهتها، تحركت قوات الحماية المدنية، فور تلقي بلاغًا يفيد بانهيار العقار، مساء أمس، لإزالة الأنقاض وانتشال المواطنين من تحت العقار المنهار، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

من ناحية أخرى، تواصل محافظة القاهرة، تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية شهر مارس المقبل، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم، وذلك في إطار حرص الدولة على إتاحة الفرصة للمواطن للتعامل بشكل رسمي على العقار أو الوحدة السكنية، وتجنب التعرض للمساءلة القانونية والإجراءات التى تتم حيال مخالفات البناء.

وأكدت المحافظة، فتح جميع المراكز التكنولوجية أمام المواطنين لاستقبال الطلبات بصورة البطاقة الشخصية، على أن يتم استكمال الأوراق المطلوبة للتصالح في وقت لاحق، وذلك في إطار التيسير على المواطنين، كما يحصل صاحب الشأن على شهادة لوقف أى أحكام صادرة بشأن المخالفة محل التصالح.

وأشارت إلى أن الموافقة على التصالح توقف تنفيذ أي أحكام صادرة بشأن المخالفة، وخصم المبالغ المسددة في أى غرامات سابقة من قيمة التصالح، الذي يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين، ويؤكد هيبة وحقوق الدولة، وعدم السماح بأي تجاوزات أو تعديات على أملاك الدولة أو وجود مخالفات بناء مرة أخرى.