250 فدان حدائق متخصصة متنفس لأهالي القاهرة.. تعرف عليها

أكدت محافظة القاهرة على دعمها الكامل للحدائق المتخصصة بالمحافظة كمتنفس للمواطنين للتنزه والترفيه حيث توجد 30 حديقة منتشرة بكل أحياء القاهرة لاستقبال المواطنين لقضاء وقت ممتع وبها أماكن للأطفال من لعب ووسائل ترفيه، ولها طابع خاص لا يهـدف للربح.

رصدت «الوطن» بعض المعلومات عن الحدائق المتخصصة الموجودة بالقاهرة لزيادة المسطحات الخضراء وإتاحة الفرصة للترفيه عن الأسر وهى كالتالى:

- 30 حديقة متنشرة بالقاهرة

- اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

- إجمالى مساحة الحدائق 249 فدانا، 8 قراريط، 10 أسهم.

-إنشاء الحدائق المتخصصــة بالقـرار رقم122 لسنة 1987

-9 حدائق بالمنطقة الغربية.

- 9 حدائق بالمنطقة الجنوبية.

- 8 حدائق بالمنطقة الشرقية.

- 4 حدائق بالمنطقة الشمالية.

- أبرزها الحديقة الدولية بمدينة نصر وحديقة الطفل وحديقة الأندلس والجولف

-يقدم المشروع أنشطة متنوعة تهدف لخدمة المترددين على الحدائق تشمل كافيتريات، ملاهي، بدالات مائية، ملاعب كرة خماسية، حديقة حيوان مصغرة، مسرحا تابعا لوزارة الثقافة بالحديقة الدولية، مكتبات للطفل بحديقة الأسرة وحديقة الطفل وحديقة 6 أكتوبر، معرض نباتات، إقامة حفلات.

-يستمر العمل بالمشروع طوال أيام الأسبوع من الثامنة صباحاً حتى الثانية عشر مساءً صيفا، ومن الثامنة صباحاً حتى العاشرة مساءً.

- فيما يخص الحديقة الدولية وحديقة الطفل فيبدأ العمل بهما الساعة السادسة صباحاً لممارسـة رياضة المشى.

-يقدم مشروع الحدائق المتخصصة العديد من الأنشطة المختلفة رغبة فى إسعاد الطلاب منها النشاط الثقافى المتمثل في المسرح القومى التابع لوزارة الثقافة بالحديقة الدولية لإقامة عروض مسرحية مختلفة للأطفال.

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- يوجد ركن ثقافي ومكتبات للطفل بها العديد من الكتب للاطلاع أو الدورات التدريبية المختلفة بـالحديقة الدولية، حديقة الطفل، حديقة الأسرة، حديقة 6 أكتوبر.

-هناك بعض الحدائق تحتوى على بعض الآثار المصرية، وتعتبر مزارا سياحيا مثل حديقة المسلة، حديقة الأندلس، حديقة الحرية، الحديقة اليابانية.

- يوجد معرض نباتات بالحديقة الدولية، وكثير من معارض الزهور التى تقام على مدار العام.

-توجد ملاهي وكافيتريات بمعظم حدائق المشروع كالحديقة الدولية والحديقة اليابانية، ومسرح للأطفال لعرض مسرحيات العرائس وفقرة الساحر.