إعدام طن أغذية فاسدة وتشميع 5 منشآت بدون ترخيص بالشرقية

شنت أجهزة الرقابة الصحية في محافظة الشرقية حملة مكبرة، اليوم الاثنين، استهدفت عدداً من محلات بيع السلع الغذائية في دائرة مركز أولاد صقر ومدينة القنايات، أسفرت عن إعدام ما يقرب من طن من المواد الغذائية الفاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط وتشميع 5 منشآت بدون ترخيص.

جاءت هذه الحملات تنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة، ومراعاة كافة الاشتراطات الصحية والبيئية، لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، إلى قيام إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، بالتنسيق مع مفتشي مكاتب الأغذية بإداراتي أولاد صقر والقنايات، بشن حملات تفتيشية علي المنشآت الغذائية بمراكز ومدن أولاد صقر والقنايات، لمراجعة السلع المعروضة، والتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن جهود الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط 5 منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص، بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة، كما تم ضبط وإعدام 908 كيلوجرامات من أغذية مختلفة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 50 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 31 محضر جنحة صحية بمراكز شرطة أولاد صقر والقنايات.

من جانب آخر، وجه محافظ الشرقية وحدة التدخل السريع بالديوان العام برفع أكوام القمامة والمخلفات المتراكمة من النقطة الوسيطة بمركز مشتول السوق، وذلك تمهيداً لإنشاء نقطة وسيطه حديثة ومصنع لتدوير القمامة داخل النقطة على مساحة فدان.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، أوضح المهندس محمد صلاح رئيس وحدة التدخل السريع أن الوحدة قامت برفع 21 ألف طن قمامة ومخلفات من النقطة الوسيطة بمركز مشتول السوق، بواقع 900 نقلة، على مدار 6 أيام، باستخدام 5 معدات، 3 سيارات و2 لودر، وذلك تمهيداً لإنشاء نقطة وسيطه حديثة، ولتهيئة جزء من أرض النقطة الوسيطة لإنشاء مصنع جديد لتدوير القمامة.

وأشار المحافظ إلى أن الغرض من تحديث النقطة الوسيطة، وإنشاء مصانع تدوير القمامة، هو خلق جو بيئي وصحي نظيف للمواطنين، ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدن المحافظة، وكإجراء احترازي ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا، وذلك تنفيذاً لخطة المحافظة لتفريغ النقاط الوسيطة ورفع ما بها من مخلفات وقمامة، ونقلها إلى المدفن الصحي بمنطقة الخطارة.