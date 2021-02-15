من أسرة واحدة.. السجن 10 سنوات لـ4 متهمين بقتل شاب في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق في جلستها مساء أمس بمعاقبة 4 أشخاص من أسرة واحدة، بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة قتل شاب وإصابة شقيقه، فيما قضت ببراءة سيدة في مشاجرة بقرية القطاوية التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد علي عبدالرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشاريين هيثم محمود وأحمد حامد وحسام محمد المكاوي، وأمين سر أحمد رمزي.

تعود أحداث القضية رقم 2394 لسنة 2018 جنايات أبو حماد، المقيدة برقم 434 لسنة 2018 كلي جنوب الزقازيق؛ إذ تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد وفاة «محمد. م. م. ع»، وإصابة شقيقه «سمير» في مشاجرة بقرية القطاوية، التابعة لمركز أبو حماد.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من «محمد. ر.م. ع»، سائق بشرق الدلتا، مقيم بمركز أبو حماد، وابنه «أحمد. م. ر. م»، نجار مسلح، مقيم بالقطاوية في مركز أبوحماد، وأشقائه «السيد. ر. م. ع»، 35 عاما، سائق، و«هلال. ر. م. ع»، 35 عاما، سائق بشركة بتروجيت، و«عزيزة. ع. ح»، 46 عاما، مدرسة، جميعهم مقيمون بالناحية ذاتها؛ إذ قتل المتهمين من الأول حتى الرابع المجني عليه «محمد. م. م. ع»، بسبب خلافات سابقة، وأعدوا لذلك الغرض سلاح أبيض وأدوات (سكين، كريك، فرمنش، شرشرة)، وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا تواجده به، وما آن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضربا بالأدوات، وعاجله الأول بطعنة بالسلاح الأبيض قاصدين قتله، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق، والتي أودت بحياته.

كما شروعوا في قتل ابن المجني عليه «سمير. م. م. ع»، وأعدوا لذلك الغرض أدوات (كريك، شرشرة)، وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا تواجده به، وما أن ظفروا به حتى انهال عليه المتهمان الثاني والرابع بضربة حال تواجد الأول والثالث في مسرح الجريمة للشد من أزرهما قاصدين قتله.

كما وجهت للخامسة تهمة الاشتراك بطريق التحريض على ارتكاب الجريمة.

وقال المجني عليه سمير محمد عبدالكريم، 39 عاما، إداري بالإدارة البيطرية بأبو حماد - مقيم القطاوية، بأنه وعلى إثر خلافات سابقة، وبتحريض من المتهمة الخامسة ورد إليه اتصالا هاتفيا يفيد بتعدي المتهمين من الأول حتي الرابع على والده بمسكنه، وحال توجه رفقة شقيقه المتوفى إلى مسكنها للدفاع عن والدهما، استوقفهما المتهمين من الأول حتى الرابع وتعدوا علي المتوفى، ما أدى لرحيله، كما تعدي عليه المتهمين من الثاني حتي الرابع، ما أدى لإصابته، فيما تدخل الأهالي للزود عنه، ومشاركته بالعلاج.