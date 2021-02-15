الأعلى للإعلام يحقق في شكاوى «بصراحة» ويستدعي محمود سعد

أفاد مصدر مسؤول في المجلس الأعلى للإعلام، بأنّ المجلس ينظر مجموعة من الشكاوى المقدمة ضد موقع «بصراحة»، ورئيس تحريره الكاتب الصحفي محمود سعد، لمخالفته قواعد النشر والضوابط المهنية المقررة.

ويأتي تحقيق المجلس الأعلى للإعلام في المخالفات المنسوبة، بعد نشر عدد من التقارير والأخبار بالفيديو تخالف الضوابط المهنية، وتمثل مخالفات لا يمكن للمجلس الأعلى للإعلام السكوت عنها.

وقال مصدر، إنّ المجلس الأعلى للإعلام أصدر قرارا باستدعاء رئيس تحرير الموقع، للتحقيق معه في المخالفات والتقارير التي تتضمن تجاوزات، والمنشورة على الموقع.