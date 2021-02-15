اجتماع الهيئة العليا للوفد لمناقشة قرارات الفصل الخميس المقبل

قرر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وكيل أول مجلس الشيوخ، عقد اجتماع مشترك للهيئة العليا للحزب، ورؤساء وسكرتيري عموم لجان المحافظات، ومساعدي رئيس الحزب، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، يوم الخميس المقبل، الموافق 18 فبراير.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع جدول الأعمال التالية:

أولًا: عرض القرارات الأخيرة التي أصدرها رئيس الوفد، وعرض التفويض الذي منحه أعضاء الهيئة العليا للمستشار بهاء الدين أبو شقة، باتخاذ القرارات اللازمة لحماية الحزب.

ثانيًا: عرض الموقف المالي الحالي للحزب والمتطلبات المستقبلية.

ثالثًا: مناقشة ملف انتخابات المحليات، واستعدادات لجان الوفد في المحافظات لها.

وكانت الهيئة العليا لحزب الوفد، أعلنت تأييدها للقرارات التي أصدرها المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الوفد، يوم الإثنين 9 فبراير؛ لحماية الحزب.

مبدأ الضرورة

ووصف الهيئة العليا للحزب، القرارات بأنها تخضع لـ«مبدأ الضرورة»، حيث أنقذت الوفد من «أخونة الحزب»، وقررت الهيئة تفويض رئيس الحزب في اتخاذ القرارات اللازمة لحماية الحزب.

ووقع على البيان 37 عضو هيئة عليا من أصل 46 عضوًا، وهم: فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، والنائب الوفدي عبد العزيز النحاس، نائب رئيس الحزب، والنائب الوفدي الدكتور محمد بركات، والنائب الوفدي طارق تهامي، والنائب الوفدي الدكتور خالد قنديل، وإبراهيم الشريف، وأحمد رائف، وأميمة عوض، وجمال شحاتة، وحسنى حافظ، وحمدي قوطة، وخالد قنديل، ورضا إدوارد، وسعيد ضيف الله، وسفير نور، وسليمان وهدان، وطارق تهامي، وطارق عبد العزيز، وعادل بكار، وعباس حزين، وعبد الباسط الشرقاوي، وعبد السند يمامة، وعبد العزيز النحاس، وعلى شعيب، وعيد هيكل، وفؤاد بدراوى، وفيصل الجمال، ومحمد البدري، ومحمد بركات، ومحمد فؤاد، ومحمد مدينة، ومحمود سيف النصر، ومصطفى شحاتة، ومصطفى الطويل، ومصطفى الفقي، ومحمد خليفة، وهالة الملاح، وهاني سرى الدين، وهاني أباظة، ووجدى زين الدين، ويس تاج الدين، وأشرف على الدين.