مد الاشتراك بمشروع العلاج لـ«الصحفيين» حتى نهاية فبراير

قرر مجلس نقابة الصحفيين خلال اجتماعه المنعقد، مساء أمس، مد فترة تلقي طلبات الاشتراك في مشروع العلاج حتى نهاية فبراير الجاري.

وكان أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، عرض مد فترة الاشتراك حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك لتمكين كل الزملاء الراغبين في الاشتراك لعام 2021 من الحصول على الخدمة.

وكان من المقرر غلق باب الاشتراك 15 فبراير الجاري، ليمتد بذلك فتح باب الاشتراك أسبوعين إضافيين.

وحول إمكانية الاشتراك بشكل مباشر بالحضور من النقابة، أوضح عبدالمجيد أنه يتاح للزملاء الاشتراك من النقابة عن طريق حضورهم، أو إرسال مندوبين من الصحف، وذلك في أيام العمل الرسمية من الساعة العاشرة صباحًا، حتى الثالثة ظهرًا.

وتبلغ قيمة اشتراك الفرد 185 جنيهًا، ويضاف 25 جنيهًا رسوم إدارية للأسرة، فيما يستفاد العضو بـ70%؜ من إجمالي 24 ألف للحد العادي، و70%؜ من إجمالي 35 ألف في الحد التكميلي للحالات الحرجة، وذلك يعد مضاعفة لنسبة الاستفادة بما تم إدخاله من إصلاحات هيكلية على لائحة المشروع العام الماضي.