مجلس الصحفيين يناقش إجراء الدعوة لانتخابات النقابة في اجتماعه اليوم

يعقد اليوم، مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان، جلسة خاصة لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون النقابة ولائحتها بشأن الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات في الموعد المقرر قانونًا يوم الجمعة 5 مارس 2021.

وقال محمود كامل، عضو مجلس النقابة، إن اجتماع اليوم، يناقش الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية، التي تتضمن في أحد بنودها، إجراء انتخابات التجديد النصفي للنقابة، وفقا لقانون النقابة.

ظرف استثنائي

وأشار كامل في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن الظرف الحالي الذي تمر به نقابة الصحفيين غير مسبوق واستثنائي، نظرا لتفشي جائحة كورونا «التي تفرض على المجلس الحفاظ على صحة وحياة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية دون المساس بنصوص قانون النقابة» بحسب تعبيره.

وأرسلت نقابة الصحفيين خطابا إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تطلب فيه بحث موضوع اجراء الجمعية العمومية وانتخابات النقابة من الناحية الصحية الفنية، وفق المعطيات الخاصة بعقد الجمعية العمومية للنقابة، وإفادة النقابة بالرأي النهائي، حتى يتسنى موافاة رئيس مجلس الدولة بالرأي الفني المطلوب.

وكان مجلس نقابة الصحفيين، ناقش في اجتماعه السابق الكتاب الوارد من المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، لنقيب الصحفيين بتاريخ 17 يناير 2021 بشأن طلب «استطلاع رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع عما إذا كان من الواجب قانونًا عقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في الموعد المقرر لها الجمعة الموافق 5 مارس 2021 في ظل الظروف الحالية لجائحة كورونا».

رأي وزارة الصحة

وتابع: «استجابة إلى ما انتهى إليه الكتاب المذكور بموافاة مجلس الدولة عما إذا كانت الجهات الصحية المعنية المشار إليها (وزارة الصحة) قد أفادت نقابة الصحفيين بتعذر اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لعقد الجمعية العمومية للنقابة في موعدها المقرر قانونًا من عدمه، وذلك حتى يتسنى اتخاذ اللازم، لذا قرر المجلس مخاطبة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لإفادة النقابة على نحو رسمي عما ورد في كتاب رئيس مجلس الدولة حتي يتسنى موافاته بالرأي الفني المطلوب.