ورشة متنقلة لتعليم الشباب والفتيات الحرف اليدوية بسيوة (صور)

أجرى رئيس مركز ومدينة سيوة، في محافظة مطروح، العميد عصام عبد الغني، جولة تفقدية لمتابعة أنشطة الورشة المتنقلة لتعليم الحرف اليدوية لأبناء واحة سيوة، والتي يجري تنظيمها ضمن مبادرة «مهنتك مستقبلك»، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإشراف محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب.

رافق رئيس المدينة خلال جولته لمتابعة أنشطة الورشة المتنقلة في منطقة «الدكرور»، كل من النائبة فتحية السنوسي، عضو مجلس النواب، ومحمد بكر يوسف، نائب رئيس مركز ومدينة سيوة، وأحمد علي باغي، سكرتير المركز، وعبد السلام عمر، مدير مكتب القوى العاملة بسيوة.

وتابع المسئولون فى مجلس مدينة سيوة، ترافقهم عضو مجلس النواب من أهالي سيوة، أنشطة الورشة المتنقلة، التي يجرى بها تدريب الشباب والفتيات على مهنة التفصيل والحياكة والسباكة والكهرباء، بواسطة مدربين ومدربات من أهالي سيوة.

وقال رئيس مركز ومدينة سيوة إن الورشة المتنقلة ستقوم بآداء مهامها في خدمة أهالي سيوة بجميع المناطق، سواء بالمدينة أو القرى، بهدف المساهمة في خلق فرص عمل جديدة مما تحقق التنمية المستدامة، وبالتالي رفع مستوى معيشة المواطنين.

وقالت النائبة فتحية السنوسي إن سيوة تتميز بالصناعات الحرفية، ومنها صناعة الملابس والأحذية، بالإضافة إلى صناعة الحلي والإكسسوارات المختلفة، والتي يتم تصنيعها من المواد المختلفة، بجانب تطريز الملابس وزى العروسة والفساتين، وبعض ملابس الأطفال والمنسوجات اليدوية من الأصواف كالسجاد والكليم والحوايا.

وأضاف أن الهدف من هذه الورشة المتنقلة هو فتح فرص عمل للشباب والفتيات، للنهوض بهذه الصناعة، والتى يقبل عليها المصريون والأجانب، وفتح المعارض لها، والعمل على تصديرها للخارج.

ويجرى حالياً عرض منتجات أبناء سيوة فى معارض موجودة فى قلعة «شالي» الأثرية، التى افتتحها وزير السياحة الأثار مؤخراً، بحضور اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، ويجري التنسيق بين جميع الجهات لدعم الأهالي، والارتقاء بهذه الصناعات اليدوية التى تتميز بها واحة سيوة.