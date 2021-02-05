لتحمل أقصى الأحمال.. طريق خرساني لربط سيوة بمطروح بطول 300 كم

كشف المهندس آمون مرتضى أبو عمر، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، عن تفاصيل ازدواج طريق «سيوة- مطروح» بطول 300 كم، قائلا إن الطريق الموجود سابقا «أسفلتي»، ومع زيادة الحركة المرورية والمشروعات وتوجه الدولة لاكتشاف موارد في منطقة سيوة، كان لابد من إيجاد محور جديد يتحمل الحمولات الثقيلة، وحركة السيارات المتزايدة.

تقسيم الطريق لـ6 قطاعات

وأضاف «أبوعمر»، خلال اتصال هاتفي بنشرة أخبار dmc، المذاعة على شاشة قناة dmc، أن جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، أحد أذرع الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان، أجرى دراسة لإنشاء محور جديد للازدواج، سيكون من الخرسانة، وليس من الأسفلت، وجرى تقسيمه لـ6 قطاعات، القطاع الأول تم البدء فيه بطول 50 كم، بتكلفة 420 مليون جنيه.

الطريق شريان أمل.. وجميع العمالة مصرية

وأشار رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي إلى أنه تم البدء أمس في أول 5 كم بالقطاع الأول، ما يعد ذلك شريانا أملا جديدا، وليس مجرد طريق فقط، خاصة أنه يتحمل كل التطور المستقبلي، وسيتحمل أقصى أحمال موجودة في الكود المصري، وتعمل شركتين في القطاع الواحد، وجميع العمالة مصرية، كما أن كل الاستثمار استثمار حكومي.

مدة تنفيذ الطريق 14 شهرا

وأوضح رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، أن مدة تنفيذ الطريق 14 شهرا، ولكن الشركات تسابق الزمن لتقليل هذه المدة، مؤكدا أن ازدواج الطريق حلم مطروح وأهل سيوة وأهالي المنطقة الغربية.

تفجير بئر بعمق 900 متر تحت الأرض في سيوة

كانت وزارة النقل وجهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بمطروح واصلت تنفيذ أعمال مشروع ازدواج طريق «سيوة – مطروح» بطول 300 كم، ضمن المشروع القومي للطرق، كما نجح الجهاز في تفجير بئر بعمق 900 متر تحت الأرض في واحة سيوة بتكلفة 7 ملايين جنيه.