من مختلف دول العالم.. السياحة الأجنبية تنتعش في واحة سيوة (صور)

فى الوقت الذى تعانى منه المدن الساحلية فى مطروح من البرودة والطقس السئ، كالعلمين وسيدى عبدالرحمن ورأس الحكمة، بجانب إغلاق الفنادق والقرى السياحية أبوابها خلال تلك الأيام بهذه المدن، تنتعش السياحة فى واحة سيوة فى ظل الطقس المعتدل، وتستقبل الأجانب من مختلف دول العالم.

«الأجانب يعشقون سيوة وطبيعتها البيئية».. بهذه الكلمات عبر عبدالعزيز جبريل من العاملين فى السياحة فى الواحة، مستكملا.. «العديد من الوفود السياحية يأتون مصر مخصوص لزيارة الواحة ويتواصلون مع الشركات السياحية والفنادق للحجز والتعرف على البرامج السياحية، لسمعة سيوة الطيبة فى جميع دول العالم».

«الحياة السيوية القديمة أهم ما يبحث عنه السائح الأجنبى فى سيوة»، حسب يوسف سعيد أحد منظمى الرحلات فى سيوة، تاركا صخب الحياه المدنية فى دول أوروبا وأمريكا، ليقيم عدة أيام فى كوخ سيوي قديم مبنى بالكرشيف مزيج من الملح الطين، على الشموع، ويمشى حافيا فى رمال الصحراء معجبا بالطريقة القديمة التى يعيشها أهل الواحة، زاهدا فى الاتصالات الحديثة والضوضاء، مستمتعا بالهدوء والطبيعة الخلابة، والحياه الصحية، فى النوم على أسرة مصنوعة من جريد النخيل، وأغطية طبيعية من أصواف الأغنام، ويتناول الطعام السيوى، الأورجنك من الخضروات والفاكهة المزرعة فى جناسين الواحة بالسماد العضوى بدون مواد كيماوية، تؤثر سلبا على صحة الإنسان.

المزارات السياحية الموجودة فى سيوة، والطقس المعتدل والجو المشمس شتويا، من الأشياء التى يستمتع بها السياح فى سيوة، حسب فتحى عبدالله، صاحب شركة سياحة بسيوة، مسيرا إلى أن هناك برنامج مميزة وأماكن يعشقها الأجانب خاصة الذين زاروا الواحة من قبل، ومنها قلعة شالى الشهيرة، والتى كان يعيش فيها السيويون القدماء، والمقامة بالكرشيف، وهى من الآثار الإسلامية التى يستمتع بها جميع زائرى الواحة، وجبل الموتى ومشاهدة المومياوات الموجوده به، والتى كانت مدافن الفراعنه الذين عاشو فترة فى سيوة، وعين كليوباترا المعروفة بعين جوبا، ويستجم فيها السياح بالاستحمام فى العين وقت العصارى، والاستجمام فى المياه الجوفية الطبيعية المتجددة فى العين الفرعونية القديمة وسط مزارع سيوة، بالإضافة إلى رحلات السفارى فى بحر الرمال الأعظم، والتزحلق على الرمال الناعمة التى تتميز بها صحراء الواحة، وزيارة منطقة بئر واحد والتى تتميز بوجود البحيرة الباردة، وبجوارها العين الساخنة، بجانب تنظيم رحلة للمشى فى الصحراء لعدة كيلومترات والتي يعشقها الأجانب ويقدرون قيمتها ويمشون فى الصحراء دون أحذية للاستمتاع برمالها.