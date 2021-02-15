ضبط 200 طن ملح مجهول المصدر بالقنطرة شرق في الإسماعيلية 

تمكنت حملة تموينية في محافظة الإسماعيلية، اليوم، من ضبط 200 طن ملح مجهولة المصدر في مركز ومدينة القنطرة شرق.

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إن مديرية التموين بالإسماعيلية، بالإشتراك مع الجهات الأمنية، نفذت حملة مكبرة بجميع قطاعات المحافظة وتوابعها، للتأكد من مصدر المنتجات الغذائية من خلال حملاتها بالمنطقة الصناعية.

وأسفرت الحملة، عن ضبط أحد المصانع الغذائية بالمنطقة الصناعية بالمدينة الجديدة، به كمية من ملح الطعام مجهول المصدر، ويزن حوالي 200 طن بعد تصنيعها.

كما ضبطت الحملة، أحد مصانع المنظفات به 70 كيلو جرام من المواد الخام مجهولة المصدر.

وتمكنت الحملة من ضبط 5 طن سمسم، 4 طن سكر، 1.5 طن ملح ، 800 كيلو جرام صويا ، 120 كيلو جرام عرق حلاوة مجهولين المصدر بمصنع للحلاوة الطحينية.

كما تم ضبطت الحملة «3 مصانع» للجبن بدون ترخيص بإجمالي 252 كيلو جرام جبن رومي، 4698 كيلو جرام جبن و6 طن ملح و600 كيلو جرام لبن، و260عبوة جبن تزن العبوة 14 كيلو جرام ليبلغ الإجمالي 3900 كيلو جرام.

وتمكنت إدارة الرقابة التموينية من ضبط كميات كبيره من الزيوت الطبيعية تقدر بحوالي 1700 عبوة أعدت لعلاج الأنيميا وبعض الأمراض الأخرى منتهية الصلاحية ومدون عليها تواريخ إنتاج جديدة بهدف الغش بالإضافة إلى ضبط كميات أخرى من صبغات الشعر منتهية الصلاحية بأحد محلات العطارة الشهيرة بحي أول.

وتمكنت حملة مكبرة على المخابز بالتل الكبير تم ضبط 3 مخابز لتصرفهم في 48 شيكارة دقيق مدعم بدون وجه حق وتزن الشيكارة الواحدة 50 كيلو جرام ليبلغ الإجمالي 2400 كيلو جرام.

و خلال حملة مكبرة بالأحياء الثلاثة تم ضبط 125 كيلو جرام دواجن مجهولة المصدر بمحل بيع دواجن ، 26 كيلو جرام مفروم مجهولة المصدر بأحد منافذ بحي ثان، 4000 عبوة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بحي ثالث، 55 أسطوانة بوتاجاز منزلي ناقص الوزن بأبوعطوة مركز ومدينة الإسماعيلية.