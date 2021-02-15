نصائح لمرضى الجيوب الأنفية في طقس الأيام المقبلة: «نام بدري»

كشفت هيئة الأرصاد الجوية توقعات خبرائها بشأن حالة الطقس غدًا الثلاثاء، إذ يسود طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية، وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة على شمال الصعيد.

وفي ظل هذا الطقس الذي حذرت منه الأرصاد، تقدم «الوطن» في السطور التالية بعض النصائح التي قدمها الدكتور عاطف عفيفي استشاري الأمراض الصدية، والتي يجب على مرضى الجيوب الأنفية اتباعها كالآتي:

يجب التزام المنزل قد الإمكان وإذا لم يكن هناك داعٍ للخروج من المنزل، فلا يُنصح بالخروج.

إذا خرجت من المنزل التزام بارتداء الكمامات الطبية.

حاول الابتعاد عن الأتربة وغلق النوافذ والأبواب جيدا.

لابد من الإكثار من شرب المياه وتناول المشروبات الدافئة، وتجنب تناول الكافيين.

امتنع عن التدخين تمامًا، لأن الدخان يزيد من حساسية الجيوب الأنفية.

أكثر من تناول البرتقال، الجوافة، والليمون، والفراولة والأناناس.

على مريض الجيوب الأنفية تناول علاجه الوقائي قبل التوجه إلى الشارع، مع ضرورة الابتعاد عن الوجبات السريعة لرفع مناعته.

تناول مضادات الهيستامين، التي تعتبر من أهم الأدوية لمرضى الجيوب الأنفية.

الابتعاد عن تناول الأطعمة الغنية بالتوابل والحارة، لأنها تهيج الغشاء المبطن للأنف، الأمر الذي يسبب اضطراب التنفس.

امتنع عن تناول بعض الأطعمة التي قد تسبب زيادة مستوى الحساسية، مثل البيض والموز.

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية للتعامل مع العاصفة الترابية

الحرص على النوم مبكرًا وعدم السهر لساعات طويلة.

تجنب الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية وقت العاصفة.

استخدام المناديل المبللة وتنظيف الأنف جيدًا.

إذا عانيت مع ضيق التنفس وعدم القدرة على التقاط أنفاسك عليك التوجه لأقرب مستشفى على الفور، لأخذ جلسة تنفس صناعي.