شرب الماء بكثرة.. نصائح لمرضى الجيوب الأنفية أثناء التقلبات الجوية

تتشابه أعراض حساسية الجيوب الأنفية مع بعض الأعراض المصاحبة لفيروس كورونا المستجد، ما يثير القلق داخل نفوس الكثير من الأشخاص الذين يعانون من تلك المشكلة الصحية، فالبعض قد يتوهم إصابته بـ «كوفيد 19» ويزداد الأمر صعوبة في أوقات التقلبات الجوية.

في ظل ارتفاع أعداد الإصابات في الموجة الثانية من الوباء، يوصي أطباء الصدر والحساسية، مرضى الجيوب الأنفية، باتباع بعض الإرشادات الوقائية لتجنب الشعور بالأعراض المتمثلة في ضيق تنفس وصداع مستمر، والتي تتشابه بشكل كبير مع أعراض فيروس كورونا.

الدكتور أحمد بشير، مدرس أمراض الصدر والحساسية بكلية الطب جامعة الأزهر، أوصى مرضى الجيوب الأنفية باستنشاق بخار الماء باستمرار لدوره في ترطيب المخاط في الأنف وتخفيف أعراض الاحتقان التي تؤدي إلى الإحساس بضيق النفس والصداع.

غسل الأنف بالماء المالح الدافئ

غسل الأنف بالماء المالح الدافئ يساعد على تخفيف أعراض احتقان الجيوب الأنفية ويقلل من تأثير المهيجات مثل الغبار والتلوث، وبحسب تصريحات بشير لـ«الوطن» من الضروري الابتعاد عن دخان السجائر حيث يمكن أن تزيد السجائر والتدخين السلبي من خطر إصابتة الشخص بالتهاب الجيوب المزمن وكذلك فإن التدخين يجعل التهاب الجيوب الأنفية أكثر صعوبة في علاجه.

وتابع مدرس أمراض الصدر والحساسية في نصيحته لمرضى الجيوب الأنفية بضرورة غلق الشبابيك والأبواب جيداً لتقليل الأتربة التى تسبب تهيج الجيوب الأنفية في فترات التقلبات الجوية،« يُفضل عدم الخروج فى هذا الجو، وإذا اضطررت ارتدي كمامة مع استخدام بخاخة الأنف التب تحتوى على مادة السترويد الفعالة لتقليل أعراض التهاب الجيوب الأنفية»، بحسب وصفه.

شرب المياه بكثرة والتقليل من الكافيين

وأوصى بشير بضرورة شرب المياه والسوائل بكثرة وتجنب تناول الكافيين بكثرة بما يساعد على ترطيب الجيوب الأنفية.

وفي دراسة سابقة، قال باحثون أمريكيون وبريطانيون، إن الخلايا في رئتي الأطفال والبالغين المصابين بالتهاب الأنف التحسسي، والربو التحسسي، لديها عدد أقل من مستقبلات بروتينات «ACE2»، مشيرين إلى أن هذه هي البروتينات التي يستخدمه فيروس كورونا لدخول الخلايا في أجسامنا، نقلا عن صحيفة ديلي ميل البريطانية.