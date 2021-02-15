بداية من الثلاثاء.. «المالية» تعلن جدول صرف مرتبات فبراير لـ5 ملايين موظف

تصرف وزارة المالية مرتبات شهر فبراير الحالي لنحو 5 ملايين موظف بالدولة، الأسبوع المقبل، بداية من الثلاثاء الموافق 23 من الشهر الجاري، وفقا لكتاب دوري صادر عن وزارة المالية في ديسمبر الماضي.

وقسمت وزارة المالية صرف المرتبات على العاملين بالوزارات والجهات الإدارية المختلفة على 3 أيام، ضمن نظام صرف المرتبات، وأعلنت تطبيقه وفق كتاب دوري، لضمان عدم تزاحم الموظفين، وتنظيم عملية الصرف، ضمن الإجراءات الاحترازية.

ويبدأ الموظفون في وزارات الصحة، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والنقل، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال العام، وشؤون مجلس النواب، والأوقاف، والثقافة، والآثار، والإسكان، والتجارة والصناعة صرف مرتباتهم في اليوم الأول الموافق 23 فبراير.

بينما يصرف الموظفون بوزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية المحلية، والكهرباء، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، رواتب العاملين في اليوم الثاني 24 فبراير، لتصرف بعدها في اليوم الثالث 25 فبراير رواتب العاملين بوزارات: التربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية.

وكانت وزارة المالية أعلنت مد أجل تقديم الإقرارات الضريبية لضريبة المرتبات وما فى حكمها «الإقرارات ربع السنوية والتسوية السنوية للمرتبات»، حتى نهاية فبراير 2021.

وكان من المقرر تقديم الإقرارات خلال يناير 2021؛ وذلك نظرًا للظروف الاستثنائية التي تقتضيها جائحة «كورونا»، ولأن نظام تقديم الإقرارات الإلكترونية يُطبق إلزاميًا لأول مرة تم المد لعدم الإخلال بالالتزام بسداد الضريبة المستحقة وفقًا لهذه الإقرارات فى مواعيدها القانونية.

ووجهت وزارة المالية بتوفير كل التسهيلات الممكنة للممولين أو المكلفين؛ بما يُسهم فى تعزيز التواصل الفعال بين مصلحة الضرائب، ومجتمع الأعمال، وتقديم الدعم الفنى اللازم، من خلال مركز الاتصالات المتكامل، الذى يتلقى كل الاستفسارات عبر الخط الساخن: «16395»، أو البريد الإلكترونى: «info@eta.gov.eg»، وذلك فى إطار السعى الجاد لترسيخ جسور الثقة مع شركاء التنمية.