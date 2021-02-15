أسطورة ليفربول يُبعد صلاح عن سكك ريال مدريد وبرشلونة

أوضح أسطورة كرة القدم الإنجليزي ونجم ليفربول السابق، إيان راش، أن الجناح الدولي المصري محمد صلاح باق في الريدز ولن يرحل عن الفريق، عقب التكهنات التي تشير إلى اقتراب رحيله عن الفريق وانتقاله لأحد قطبي كرة القدم الإسبانية ريال مدريد أو برشلونة نهاية الموسم الجاري.

يأتي ذلك خاصة بعد الأخبار والتقارير المنتشرة والتي تفيد بأن تجديد تعاقد «صلاح» ليس من أوليات إدارة الريدز في الوقت الحالي، رغم كون صاحب الـ28 عامًا هو نجم الفريق الأول وهدافه الموسم الجاري في مختلف البطولات.

ومن جانبه، قال «راش» في التصريحات التي نقلتها عنه صحيفة «ميرور» البريطانية: «أعتقد أن صلاح باق في ليفربول لموسم أو اثنين على أقل تقدير».

وأضاف نجم ليفربول السابق: «فرق بحجم ريال مدريد وبرشلونة لها تاريخًا عريقًا بكل تأكيد مثلها في ذلك مثل ليفربول ومانشستر يونايتد، وبالتالي ربط انتقال صلاح إلى تلك الفرق يعني أنه لاعب كبير، لكنني أعتقد أن صلاح لن يرحل عن ليفربول وسيظل متواجدًا مع الفريق».

وأردف: «جماهير ليفربول تعشق صلاح، وهو بالتأكيد يبادلهم الحب، كما أن الدوري الإنجليزي هو الأقوى والأصعب والأكثر إثارة على مستوى العالم».

يذكر أن «صلاح» قد أثار حالة كبيرة من الجدل، بعد تصريحاته السابقة لصحيفة «أس» الإسبانية، والتي فتح من خلالها الباب للانتقال إلى أحد قطبي كرة القدم الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة.

محمد صلاح هو الهداف الحالي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الجاري برصيد 17 هدفًا، بفارق 3 أهداف عن أقرب ملاحقيه برونو فيرنانديز لاعب خط ووسط مانشستر يونايتد صاحب الـ14 هدفًا حتى الآن.