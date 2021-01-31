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محمد صلاح يتقدم كتيبة ليفربول في مواجهة وست هام

كتب:

عبدالرحمن محمود
05:43 م | الأحد 31 يناير 2021
صلاح

صلاح

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول تشكيل فريقه أمام وست هام خلال المباراة التي تجمعهما بعد قليل على ملعب لندن الأوليمبي ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي.

ويبدأ النجم المصري محمد صلاح في تشكيل ليفربول أمام وست هام، رفقة كل من شيردان شاكيري وأوريجي في خط هجوم الريدز، بينما يجلس روبرتو فيرمينيو على دكة البدلاء.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

أليسون، ألسكندر أرنولد، فيليبس، جوردان هندرسون، أندي روبيرتسون، جيمي فينالدوم، جيمس ميلنر، تياجو، شاكيري، محمد صلاح، ديفوك أورويجي.

ويسعى فريق ليفربول، لمواصلة النتائج الإيجابية خاصة بعدما استعاد الفريق توازنه، بالفوز الكبير على مضيفه توتنهام، بنتيجة 3-1 في الجولة الماضية، بعد سلسلة من النتائج المخيبة في آخر خمس مباريات قبلها، بالدوري الإنجليزي.

ويحتل فريق ليفربول المركز الخامس، في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، متأخرا بفارق سبع نقاط عن مانشستر سيتي، متصدر جدول الترتيب.

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