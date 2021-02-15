أول صور لضحايا مذبحة سرابيوم و«فيسبوك» يتحول إلى سرادق عزاء

نعى عدد كبير من مواطني وأهالي قرية سرابيوم في محافظة الإسماعيلية، زوجين قتلا داخل منزلهما، على يد أحد اللصوص، تسلل إلى المنزل بغرض السرقة، فجر اليوم الاثنين.

ونشر مواطنون بعض الصور لضحايا المجزرة، التي وقعت أحداثها في قرية سرابيوم، التابعة لمركز فايد، فيما حكى بعض المواطنين مواقف طيبة جمعتهم بالزوجين القتيلين.

وحفلت صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بعبارات رثاء المجني عليهما، حيث كتب «عادل عبد الله» قائلاً: «نحتسبكم عند الله من الشهداء، وأشهد المولى عز وجل أنك من معمري بيوت الله عز وجل، ولم نشهد لك نفاقاً، فقد كنت أراك يومياً في صلاة الفجر، وعشت متمتعاً بحسن السيرة والمعشر».

كما دشن مواطنون هاشتاج بعنوان «سرابيوم حزينة»، حداداً على مقتل المجني عليه، ابن عائلة «عامر»، إحدى أكبر العائلات في قرية سرابيوم، إضافة إلى زوجته.

وطالب أهالي القرية مباحث الإسماعيلية بتكثيف تحرياتها والعمل علي ضبط الجناة في أسرع وقت، وتقديمهم للمحاكمة العاجلة.

كشفت مصادر أمنية وأقارب المجني عليهما في واقعة قتل زوجين داخل منزلهما، في قرية سرابيوم بمحافظة الإسماعيلية، فجر اليوم الاثنين، عن أن الجريمة وقعت بدافع السرقة.

وأكدت المصادر أن الزوج «محمد عامر»، 65 سنة، وكيل مديرية الزراعة بالإسماعيلية سابقاً، استيقظ قبل وقت قليل من آذان الفجر، وتوضأ في منزله استعداداً للذهاب إلى المسجد، كما اعتاد يومياً، إلا أنه فوجئ ببعض الأشخاص يحاولون سرقة المنزل، حيث باغته أحدهم بضربة بآداة حادة على رأسه، قبل أن يقوم بتسديد عدة طعنات في البطن، حتى سقط على الأرض جثة هامدة غارقاً في دمائه.

وبحسب المعاينة المبدئية، فإن أحد الجناة صعد إلى المنزل، وقام بقتل زوجة المجني عليه، وتُدعى «ع. م. ع.»، 73 سنة، ربة منزل، حيث سدد لها عدة طعنات متتالية في البطن، تسببت في وفاتها في الحال.

بحسب جيران المجني عليهما فإنهما كانا يعيشان بمفردهما داخل المنزل، منذ وفاة ابنهما الوحيد قبل نحو سنتين.