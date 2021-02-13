مباحث الإسماعيلية تكثف تحرياتها لكشف غموض العثور على جثة طفل بالمقابر

قالت مصادر أمنية، إن مباحث الإسماعيلية، تكثف من تحرياتها لكشف لغز العثور على جثة طفل رضيع بمقابر الإسماعيلية.

وأضافت المصادر، أنه يجرى حاليًا تفريغ الكاميرات المحيطة بالمقابر لمحاولة الوصول إلي أي معلومات حول الواقعة.

يشار إلى أن أحد الأهالي عثر على جثة لطفل حديث الولادة، مجهول الهوية، ملقاة داخل إحدى المقابر في منطقة الشهداء، بدائرة قسم ثاني الإسماعيلية، ظهر الخميس.

كان اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارًا من العميد إيهاب مصطفى، مأمور قسم ثاني، يفيد بالعثور على جثة رضيع ملفوفة بقطعة قماش، داخل إحدى المقابر.

وانتقل رجال البحث الجنائي، برئاسة المقدم مروان الطحاوي، إلى محل الواقعة لفحص البلاغ، وتم نقل جثة الطفل إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة.

وبحسب المصادر، فإن الطفل عمره يومين تقريبًا، حيث تظهر عليه علامات تفيد بأنه حديث الولادة، مشيرةً إلى أنه من المتوقع وفاته عقب ولادته مباشرة.

في سياق آخر، شب حريق هائل، ظهر أمس، بمزرعة للدواجن بمركز ومدينة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية، ما أسفر عن احتراقها بالكامل ونفوق 10 آلاف كتكوت.

كان مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارًا من العقيد وليد المصري، مأمور مركز شرطة أبوصوير، يفيد باندلاع النيران في مزرعة قرب منطقة أبو خروع بدائرة المركز.

ودفعت إدارة الحماية المدنية، برئاسة العميد خالد كامل، بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتمكنت من السيطرة على الحريق.

وقالت مصادر أمنية، إن رجال الإطفاء تمكنو من استخراج 31 أسطوانة بوتاجاز من داخل المزرعة وتبريدها قبل امتداد النيران إليها.

وأسفر الحريق عن احتراق المزرعة بالكامل ونفوق 10 آلاف «كتكوت» اشتعلت النيران بهم ونفقوا خلال الحريق.