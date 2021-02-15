مبلغ مالي ضخم وذهب.. حصيلة المسروقات في «مذبحة سرابيوم»

كشفت مصادر أمنية وأقارب المجني عليهما في واقعة قتل زوجين داخل منزلهما، في قرية سرابيوم بمحافظة الإسماعيلية، فجر اليوم الاثنين، عن أن الجريمة وقعت بدافع السرقة.

وأكدت المصادر أنه تم سرقة مبلغ مالي ضخم من داخل المنزل ومشغولات ذهبية خاصة بالزوجة المجني عليه، التي تم قتلها وزوجها على أيدي شخص مجهول، تسلل إلى منزلهما قبل الفجر، بغرض السرقة.

وأوضح أقارب المجني عليهما أن الجاني تسلل إلي المنزل فجرا لسرقة المنزل، وحينما اكتشف صاحب المنزل محاولة السرقة خلال توجهه لأداء صلاة الفجر، باغته بضربه على رأسه بآلة حادة، ثم سدد له عدة طعنات في البطن، ثم استكمل جريمته بقتل الزوجة.

وأنهت مباحث الإسماعيلية والأدلة الجنائية فحص جثماني القتيلين مساء اليوم الاثنين، قبل نقلها إلى مشرحة مستشفى القصاصين، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحهما وبيان أسباب الوفاة.

ونعى عدد كبير من مواطني وأهالي قرية سرابيوم ومحافظة الإسماعيلية وفاة «الحاج محمد عامر» وزوجته، على صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونشر مواطنون صور ضحايا الحادث، فيما حكى بعض المواطنين مواقف طيبة جمعتهم بالقتيلين، كما دشن مواطنون هاشتاج بعنوان «سرابيوم حزينة»، حداداً على مقتل المجني عليه، ابن عائلة «عامر»، إحدى أكبر العائلات في قرية سرابيوم، إضافة إلى زوجته.

وطالب أهالي القرية مباحث الإسماعيلية بتكثيف تحرياتها والعمل علي ضبط الجناة في أسرع وقت، وتقديمهم للمحاكمة العاجلة.

وانتقل رجال البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية، برئاسة اللواء رشاد الغمراوي، والمقدم محمد الفرماوي، إلى مكان الحادث، واستمع فريق البحث الجنائى إلى أقوال بعض الجيران وأقارب للمجني عليهما، لمحاولة التوصل لأي معلومة تسهم في الوصول إلي الجاني مرتكب الواقعة.