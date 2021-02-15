سامي مغاوري في ملاهي «دريم بارك» بعد استقالته من «الممثلين»

يواصل الفنان سامي مغاوري، تصوير مشاهده الأخيرة من الجزء الثاني لمسلسل «اللعبة - ليفل الوحش»، الذي يُعرض حاليًا عبر إحدى المنصات الرقمية.

ويتواجد سامي مغاوري حاليًا، في «لوكيشن» داخل مدينة ملاهي «دريم بارك» بالسادس من أكتوبر، هو وباقي أبطال المسلسل الفنانين هشام ماجد وشيكو ورانيا يوسف ومي كساب وآخرين، إذ يظهر غالبية المُمثلين في هذا المشهد.

استقالة

وكان الفنان سامي مغاوري، قد آثار جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بعدما تقدم باستقالته بشكلٍ مفاجئ، من مجلس نقابة المهن التمثيلية.

وكتب سامي مغاوري، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «لقد تقدمت باستقالتي من مجلس نقابة المهن التمثيلية، وأشكر جميع زملائي على ثقتهم التي استمرت نحو 10 أعوام، وأتمنى لزملائي أعضاء المجلس دوام التوفيق والنجاح».

اللعبة

يذكر أنّ مسلسل«اللعبة 2» أشرف على كتابته فادي أبو السعود، وسيناريو وحوار أحمد سعد والى، ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وإخراج معتز التوني، وبطولة هشام ماجد وشيكو ومي كساب وأحمد فتحي ومحمد ثروت وبيومي فؤاد وميرنا جميل وعارفة عبد الرسول وسامي مغاوري وأوتاكا.

وتدور أحداث المسلسل حول «وسيم ومازو»، وهما الزميلين منذ صغرهما اللذين يتنافسان ضد بعضهما البعض في شكل مباراة مستمرة بينهما، في إطار كوميدي تشويقي، ولاقت الحلقات الأولى ردود فعل كبيرة بعد عرضها.

الحرير المخملي

وتعاقد الفنان سامي مغاوري، مؤخرًا على المُشاركة في مسلسل جديد باسم «الحرير المخملي»، مستوحاة أحداثه عن رواية «الحرير المخملي» للكاتبة أميمة عز الدين، وهو من تأليف أحمد أبو زيد توفيق، وشادي أسعد، وحمدي التايه، وإشراف على الكتابة أمين جمال، وإخراج أحمد حسن، وهو من إنتاج شركة «سكرومو».

والمسلسل من بطولة مصطفى فهمي، وداليا مصطفي، وأحمد وفيق، وهالة فاخر، وأحمد سعيد عبد الغني، وسامي مغاوري، ومها أبو عوف، ودنيا عبد العزيز، وولاء الشريف، وطارق صبري، وإسلام جمال، ومحمد الصاوي.