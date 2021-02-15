سامي مغاوري يعلن استقالته من مجلس نقابة المهن التمثيلية

أعلن الفنان سامي مغاوري، استقالته من مجلس نقابة المهن التمثيلية.

10 أعوام بمجلس النقابة

وكتب سامي مغاوري، عبر حسابه بـ«فيس بوك»: «لقد تقدمت باستقالتي من مجلس نقابة المهن التمثيلية، وأشكر جميع زملائي على ثقتهم التي استمرت نحو 10 أعوام، وأتمنى لزملائي أعضاء المجلس دوام التوفيق والنجاح».

شكوى من عدم التقدير

في شهر أكتوبر الماضي، كتب سامي مغاوري على حسابه بـ«فيس بوك» مبدياً استياءه الشديد من طريقة التعامل معه بالشكل الذي لا يليق بتاريخه الفني، وعدم تقديره بالشكل المادي والمعنوي.

وكتب سامي مغاوري : «صباح الخير عليكم، أفضفض معاكم شوية، أنا واحد من جيل الممثلين السابق من زمن مضى بحلوه ومره ومع ذلك مابحبش أقعد أقارن بين زمنا والزمن دلوقتي».

واستطرد: «لا أقول شوفوا تمثيلنا من تمثيلكم ولا درامتنا من درامتكوا لأن كل زمن له جماله وعناصره وظروفه، وبتجاوز في أحيان كتير عن إهدار حقي أو عدم تقديري المادي والمعنوي، وبقول المهم الفن وشغلك والناس اللي بتحبهم وبيحبوك، وعلى سبيل المثال مسلسل حيتعرض وأنا من أبطال العمل وبعدين مالاقيش أي تنويه عن وجودي في العمل لا بوست ولا بوستر ولا حتى اسمي في أي خبر، بسكت مضطر، وبتمنى النجاح للعمل وبتبقى دي كل أمنياتي، لكن ما يتعلق بأخلاق المهنة مبسكتش وصوتي بيعلى».

واختتم كاتباً: «لما منتج فني يكلمك في عمل وبعدين المخرج يكلمك ويقول فيك شعر ويجي أوان الاتفاق على الفلوس، فتطلب الرقم الغلبان اللي بيزق الحياة معاك فتلاقي مدير الإنتاج، جاتله صدمة فتقعد تتفاوض معاه ويقولك طيب أنا حرجع للشركة وأرد عليك، وتستنى أيام وبعدين تلاقي خبر بأسماء الأبطال وفيهم الممثل اللي جابوه مكانك، من غير حتى ما حد يكلمك ويعتذر لك حتى إنك مش موجود معانا للأسف».