سامي مغاوري يكشف تطورات حالة نجله بعد إصابته بكورونا: سيجري مسحة ثانية

كشف الفنان سامي مغاوري، تطورات الحالة الصحية لابنه الفنان الشاب «كريم»، بعد إصابته بفيروس كورونا، قبل أيام، مؤكدًا أن حالته مستقرة وما زال يخضع للعزل المنزلي بعد.

وقال سامي مغاوري، لـ«الوطن» إن «كريم» سيُجرى مسحة كورونا الثانية مساء الثلاثاء، بشأن الوقوف على حجم إصابته من عدمه، داعياً أن تكون النتيجة سلبية حتى يستأنف ابنه حياته بشكل طبيعي.

وأشار سامي مغاوري، إلى أنه لم يُجري مسحة كورونا، خلال الأيام الماضية، بشأن الاطمئنان على حالته الصحية، وإن كان مخالطًا لنجله، مؤكداً أنه لم يُجري المسحة بعد، ولم يخالط ابنه، فكل منهما يعيش في مكانٍ بعيد عن الآخر.

وكان كريم سامي مغاوري، قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا، منتصف شهر ديسمبر الجاري، إذ كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، إيجابي كورونا، عزل في المنزل لمدة 15 يومًا، الله الشافي المعافي».

يذكر أن كريم سامي مغاوري، قد شارك في أعمال فنية عدة، منها «خفة يد، وستات قادرة، وربع رومي، وجوز ماما، والسيرة العاشورية، ومش ألف ليلة وليلة، ومش فريندز، وفيفا أطاطا، والجماعة 2، وفيلم ليه خلتني أحبك، وحديد، وبالألوان الطبيعية».

وقد انتشرت الاصابات بكورونا مؤخرا في الوسط الفني بشكل كبير وان أبرز المصابين الفنانه يسرا والتي أعلنت عن إصابتها، وشكرت جميع من ساندها، وبالأخص الأطباء المعالجين لها ووزارة الصحة، للإطمئنان عليها، وقام وقتها عدد من الفنانين بدعمها، منهم أنغام، مي سليم، مايا دياب وغيرهم.

كما أعلن إصابته أيضا المنتج جمال العدل، والذي قال في تصريحات لـ«الوطن»: إن الفيروس جاء له في هيئة دور برد وأنه يشعر بتكسير في الجسم وأعراض دور الإنفلونزا الطبيعي، وبخصوص كريم فهمي فكتب على «فيسبوك» ودعى له العديد من الفنانين منهم، هنا الزاهد، وشقيقه أحمد، وأحمد جمال سعيد، وغيرهم من الفنانين.أما جومانا مراد، قالت إنها تشعر بأعراض خفيفة ولكنها عندما خضعت للمسحة تبينت إيجابيتها