تعيين النيجيرية نوزي أوكونجو إيويالا مديرا لمنظمة التجارة العالمية

عُينت الخبيرة الاقتصادية النيجيرية نجوزي أوكونجو إيويلا، اليوم الإثنين، مديرة لمنظمة التجارة العالمية، لتصبح أول امرأة وأول أفريقية تتولى هذا المنصب.

وقالت منظمة التجارة العالمية في بيان: إن أعضاء منظمة التجارة العالمية وافقوا على تعيين الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويلا في منصب المديرة العامة، بعد 15 دقيقة من افتتاح اجتماع عام عقد لهذه الغاية.

ونقلت فرانس برس عن المنظمة إن «أكونجو- إيويلا أصبحت أول امرأة وأول أفريقية مديرة لمنظمة التجارة العالمية، ستتولى منصبها في الأول من مارس، وتنتهي ولايتها القابلة للتجديد في 31 أغسطس 2025».

وبعد تعيينها، ألقت أكونجو إيويلا كلمة عن بعد أمام ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة خلال اجتماع مغلق، ووفقا للمصدر.

وفي نهاية أكتوبر عطلت إدارة دونالد ترامب التي سعت خلال أربع سنوات إلى تقويض المنظمة، في اللحظة الأخيرة، التوافق الذي كان يرتسم حول النيجيرية البالغة 66 عاما، وكان تعيينها متوقعًا بعد انسحاب منافستها الوحيدة وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية يو ميونج هي في 5 فبراير.

واتخذت الأخيرة قرارها بعدما تشاورت مع الولايات المتحدة التي كانت داعمتها الرئيسية في ظل إدارة دونالد ترامب.

وأعطت إدارة بايدن دعمها لتسمية أكونجو إيويلا على رأس المنظمة بعد أشهر من الشلل إثر استقالة البرازيلي روبرتو أزيفيدو من المنصب قبل عام من نهاية ولايته لأسباب صحية.