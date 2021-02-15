«إتاحة التأجيل».. 4 ضوابط لحضور وتقييم طلاب الأزهر في الترم الثاني

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الإثنين، قواعد وضوابط إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للمراحل التعليمية المختلفة بالمعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2020 / 2021، مؤكدًا أن جميع الجداول التفصيلية للامتحانات ستكون متاحة للطلاب خلال الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن المواد التي لا تضاف للمجموع يؤجل امتحانها إلى نهاية العام الدراسي.

وجاءت ضوابط حضور وتقييم الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني كالتالي:

1. يحق للطالب الحضور مع مراعاة التباعد واتباع الضوابط الاحترازية، أو استكمال الدراسة عن بُعد عبر المنصات الإلكترونية التي أتاحها الأزهر الشريف لطلابه عبر صفحاته وقنواته ومواقعه الرسمية على أن يقر ولي الأمر باكتفاء الطالب بهذه المنصات التعليمية.

2. إتاحة تأجيل العام الدراسي لمن يرغب في ذلك بتقديم اعتذار رسمي من ولي أمر الطالب لمن يرغب دون احتسابه عام رسوب.

3. يُجرى تقييم الطلاب في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020 / 2021م وفق اختبار شهري إلزامي لجميع الصفوف في المواد الدراسية كلها نهاية أشهر «مارس وإبريل ومايو».

4. توضع امتحانات الفصل الدراسي الأول لهذا العام عن طريق التنسيق بين مستشاري المواد الدراسية بقطاع المعاهد الأزهرية ورؤساء الإدارات المركزية للمناطق الأزهرية.

توجيهات الإمام الأكبر

وتبحث قيادات قطاع المعاهد الأزهرية، التطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا من خلال توفير أدوات التعقيم والتطهير اللازمة بكل المعاهد، كذلك سيكون هناك صرامة في الامتحانات، وسيتم توفير مطهرات وأجهزة قياس درجات الحرارة، في كل معهد وكل من يدخل حرم لجنة الامتحانات سيكون مرتدي كمامة، ولن يزيد عدد الطلاب على 12 طالبا في كل لجنة، وضرورة التنسيق الكامل مع المحافظين ومديريات الصحة بالمحافظات وتوفير طبيب لكل لجنة.

وكان الشيخ صالح عباس عقد اجتماع بالأمس مع قيادات القطاع، أكد خلاله أن الأزهر ملتزم بنفس القرارت التى أعلنها وزير التربية والتعليم، والتنسيق بين الأزهر والتربية والتعليم بشأن الامتحانات، وسيتم إعلان المواعيد النهائية الخاصة بإجراء الامتحانات خلال الأيام المقبلة، وأن الأزهر مستعد لكل السيناريوهات والتصورات لإجراء الاختبارات للطلاب، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية.