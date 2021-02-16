«التعليم» تطبق 10 إجراءات ضد كورونا لعودة الدراسة بالمدارس 10 مارس

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات التيرم الأول لصفوف النقل بمختلف مراحل التعليم، والمزمع عقدها يوم 27 فبراير الجاري، بعد أن تم تأجيلها منذ الشهر الماضي بسبب ذروة فيروس كورونا، إضافة إلى تعقيم وتطهير المدارس استعدادا لبدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالى يوم 10 مارس المقبل بالمدارس، وذلك لحماية الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية من خطر الإصابة بعدوى كورونا.

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة حرصت على تنفيذ خططها البديلة لعقد امتحانات التيرم الأول لصفوف النقل بمختلف مراحل التعليم، منوهاً بأن الوزارة لم تفكر مطلقاً خلال الفترة الماضية في إلغاء العام الدراسي الحالى بسبب تفشي فيروس كورونا، موضحاً أن الوزارة حرصت على توفير أدوات التعلم للحفاظ على مستقبل الطلاب، وأيضا تنفيذ إجراءات مشددة داخل المدارس للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب.

ونوه وزير التربية والتعليم، لـ«الوطن»، بأن حضور الطلاب للمدارس في 10 مارس المقبل، لبدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالى، سيكون اختياريا وليس إجباريا، بسبب كورونا، ولن يتم إجبار أى طالب على الحضور للمدارس، وسيتم شرح وتدريس مناهج الفصل الدراسي الثاني أيضا عبر المنصات التعليمية الإلكترونية والقنوات التعليمية الفضائية، موضحاً أن امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوي ستعقد إلكترونيا باللجان في المدارس.

وترصد "الوطن" 10 إجراءات تطبقها التعليم استعدادا لعودة الدراسة بالمدارس يوم 10 مارس المقبل، وهى كالتالي:

1- منع وجود أولياء أمور الطلاب بمحيط المدارس لمنع التزاحم بسبب كورونا.

2- تخصيص 60 ألف غرفة عزل بالمدارس على مستوى الجمهورية لتقديم الدعم لأي طالب أو معلم يشتبه في إصابته بفيروس كورونا لحين التواصل مع أقرب مستشفى عزل لتلقي العلاج اللازم.

3- زيادة جرعة النظافة والتطهير في المدارس، وخاصة دورات المياه، التي سيتم وضع علامات استرشادية عليها لمنع تزاحم الطلاب بداخلها، وتخصيص أحد عمال المدرسة لدخول وخروج الطلاب.

4- تخفيض أعداد الطلاب داخل الفصل الدراسي لتحقيق التباعد الجسدي بينهم للحد من انتشار كورونا.

5- إلزام جميع الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية بارتداء الكمامات الطبية داخل المدارس طوال اليوم الدراسي وعدم نزعها، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

6- قياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين قبل السماح لهم بدخول المدارس، ضمن الإجراءات اللازمة للوقاية من كورونا.

7- تعقيم المدارس والفصول الدراسية والمقاعد الخشبية المخصصة لجلوس الطلاب وتطهير دورات المياه بصفة دورية.

8- توفير جميع أدوات التعقيم بالمدارس.

9- توفير جميع الأدوية اللازمة بغرف العزل بالمدارس.

10- عدم السماح لأي طالب بدخول المدرسة يعانى من إرتفاع درجة الحرارة.