وزير التعليم العالي يؤكد استئناف الدراسة.. والامتحانات 27 فبراير

أكد الدكتور خالد عبدالعفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات إعلامية، استئناف الدراسة والامتحانات بالجامعات والمعاهد، يوم السبت 27 فبراير، وفق قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الوزير، أن الجامعات والمعاهد، ستجرى الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسي الأول، بدء من يوم السبت الموافق 27 فبراير، حسب الجداول التى تعلنها الكليات والمعاهد، على مواقعها الإلكترونية، قبل موعد الامتحانات بوقت كاف.

ونفى الدكتور خالد عبدالغفار، وجود أي نية لاستبدال الامتحانات بالجامعات والمعاهد بالأبحاث أو الامتحانات الإلكترونية، باستثناء بعض الجامعات التي أعلنت مسبقًا إجراء امتحانات إلكترونية، لتوافر البنية التحتية المعلوماتية بها.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أنه يمكن لأي طالب تقديم طلب إلى إدارة الكلية لتأجيل العام الدراسي إن أراد ذلك، وسيتم النظر في تلك الطلبات من خلال اللجان المختصة، دون احتساب ذلك العام الدراسي عام رسوب، وذلك وفقا للوائح والقوانين.

وأوضح الوزير، استمرار تطبيق التعليم الهجين الذي يعد مزيجا بين التعليم وجها لوجه والتعليم عن بُعد في الفصل الدراسى الثاني، وأن حضور الطلاب للدارسة بالكليات النظرية يومين، والكليات العملية من 3- 4 أيام.

وبشأن اجتماع المجلس الأعلي للجامعات القادم، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن اجتماع المجلس الأعلى للجامعات يعقد بشكل دوري، وسيتم الاطمئنان من خلاله على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للطلاب، والنظر فى مد البرنامج الزمني للفصل الدراسي الثاني لضمان استكمال الخطة الدراسية لكل التخصصات العلمية.