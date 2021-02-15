عادل الفار لـ«الوطن»: الزعيم حماني من أذية فيفي عبده.. ضربتني وشتمتني

كشف الفنان والمونولوجست عادل الفار، عن تعرضه لاعتداء لفظي وجسدي من الفنانة فيفي عبده، داخل أحد فنادق القاهرة، قبل أعوام، بعد غضبها من تقديمه مونولوج عنها في إطار حديثه عن الراقصات بشكل ساخر.

بداية الأزمة

وقال الفار في ندوة «الوطن»، إنه قدم مونولوجا عن الراقصات بشكل عام، واختار اسم «فيفي هوبا» بطلة للمونولوج، حيث أثار محتواه غضب فيفي عبده، وكأنها «دكتورة» وليست راقصة، بحسب وصفه، مضيفا: «حقق هذا المونولوج نجاحاً كبيراً في الأفراح، وفي إحدى المرات، طُلب مني تقديمه في حفل بأحد الفنادق الكبرى، وذلك بحضور كبار نجوم مصر، ومنهم فريد شوقي، ولحظي العثر كانت ابنة فيفي من حضور الحفل».

وتابع: «أقسم بالله ما كنت أعرف إنها موجودة، إذ أنها سرعان ما أبلغت والدتها بوجودي، وبدورها تواصلت الأخيرة مع مدير الصالة داخل الفندق، وقالت له نصاً (عادل ميطلعش من الفندق غير لما اجيله)، وفجأة وجدتها أمامي وشتمتني وضربتني هي وابنتها».

تجدد المشكلة

وأوضح عادل الفار، أنه التقى فيفي عبده بعد أعوام من هذه الواقعة داخل مقر نادي نقابة المهن التمثيلية، وتحديدا قبل اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير بفترة بسيطة، حيث كانت تجلس مع عدد من أصدقائه المقربين، فسلم عليهم وقال لها ضاحكا: «نسلم علي بعض ولا أيه؟» ففوجئت بردها: «عاوز تضرب تاني»، فانزعجت من كلامها لأنني كنت أسعى للصلح معها.

وكشف عادل الفار، أن الفنان الكبير عادل إمام حماه من أذية فيفي عبده له، بحسب وصفه، قائلاً: «وقف معايا بشكل غير مباشر في هذه المشكلة، وأنا معرفتش منه بس عرفت من المقربين منه، هو حماني لأنها كانت ممكن تأذيني، فقالها ملكيش دعوة بيه، ربنا يديله الصحة ويخليه لينا».