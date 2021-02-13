عادل الفار عن دخوله المستشفى: صحابي ضحكوا عليا وادوني حاجة في سهرة

طمأن الفنان عادل الفار، جمهوره على حالته الصحية، بعد نقله إلى المستشفى، إذ تدهورت حالته الصحية بسبب تعرضه لغيبوبة كبدية، ما أدى إلى وضعه في العناية المركزة، قائلًا: «أنا خلاص كنت هطير (هموت) لولا بنتي، وهي دكتورة في الأدب مش الطب، ولما شافتني بخرف صممت إني أروح المستشفى».

وأضاف «الفار»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، الذي يعرض عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «أخدت درس جامد جدًا من اللي حصلي، قبلها كنت سهران مع ناس صحابي، ضحكوا عليّ وادوني حاجة معرفش هي إيه، وهي اللي عملت فيّ كده، وأنصح الشباب إنهم ميخدوش حاجة من أي حد».

وغنى عادل الفار على الهواء: «الجزارين بقوا منتجين وشقوا طريقهم بالسكاكين، أفلام الإخوة الجزارين المتحدين المجاهدين التي قدمت من قبل غرام في السلخانة»، ليرد عليه الإعلامي حسام الدين حسين مقدم البرنامج، سائلًا إياه: «دي أغنية ولا مونولج جديد، شكلك بتحضر مونولج جديد ولا حاجة؟! .. إحنا مش سامعين كويس»، قبل أن يجرى غلق الاتصال الهاتفي.