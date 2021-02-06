أول تصريح من عادل الفار بعد تحسن حالته: أخضع لكشف جديد بعد 15 يوما

قال الفنان عادل الفار في أول تصريحات له بعد إفاقته من الغيبوبة، إنه غادر المستشفى، ليلة أمس، بعد تحسن حالته الصحية وقدرته على الحديث، إذ أنه سيخضع لكشف طبي جديد لمتابعة حالته الصحية بعد 15 يوما من الآن، بحسب قوله.

وأضاف «الفار» في تصريحاته لـ«الوطن»، أنه شعر بتعب بسيط قبل دخوله المستشفى وأصرت ابنته على دخوله المستشفى، وبمجرد وصوله دخل في غيبوبة لمدة يومين، وبعدها أفاق ولكن الأطباء أصروا على بقائه في المستشفى لحين الاطمئنان على صحته بشكل تام وعودته لممارسة حياته بشكل طبيعي.

والاثنين الماضي، قالت السيدة فاتن، حرم الفنان عادل الفار، إن التشخيص المبدئي لحالة زوجها، المُحتجز حاليًا داخل غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة، أكد إصابته بغيبوبة كبد.

وقالت فاتن، لـ«الوطن»، إن الفريق الطبي المتابع لحالة زوجها ينتظر ظهور نتيجة الأشعة والتحاليل، لتحديد التشخيص النهائي ووضع خطة العلاج، مشيرة إلى عدم زيارة أي فنان له داخل المستشفى حتى الآن.

وكان الفنان عادل الفار، قد شعر بدوار أثناء وجوده في منزله الأحد الماضي، ما استدعى نقله إلى المستشفى بمعرفة أفراد أسرته.