«بحوث» التعليم العالي: قريبا الكشف عن تطورات جديدة للقاح كورونا المصري

كشف الدكتور محمد الشناوي، عضو اللجنة العليا للبحوث الاكلينيكية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أنه خلال الفترة القريبة المقبلة سيتم الكشف عن تطورات جديدة تتعلق باللقاح المصري، مؤكدا أن العمل يسير بصورة إيجابية في اللقاح المنتهى من تحضيره معمليًا بمركز التميز العلمي للفيروسات بالمركز القومي للبحوث، وسيتم الكشف عن آخر النتائج المتعلقة به الفترة المقبلة، وأهم شئ في اللقاح وتحضيره، هو الحرص علي حياة المواطنين وقريبًا سنبدأ التجارب الإكلينيكة على المتطوعين.

«الشناوي »: بدء التجارب الاكلينيكة للقاح كورونا المصري قريبا

وأضاف «الشناوي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مصر نجحت منذ بداية أزمة كورونا فيروس، في نشر أكثر من 913 بحثا في مجالات دولية، منها 169 بحثًا إكلينكيًا، تم تسجيلها ونشرها في مجالات علمية دولية.

وأشار «الشناوي» إلى أن بعض الأبحاث تتعلق بالتجارب الإكلينيكة السريرية، لعدد من الأدوية التي ثبت تعاملها مع فيروس كورونا، وأعطت نتائج إيجابية، أو أبحاث تتعلق البلازما وغيرها، وتم الانتهاء من 46 بحثًا منها تتعلق بالتجارب الإكلينيكة.

وأوضح عضو اللجنة، أن الأبحاث شملت دراسات تتعلق بإجراءات الوقاية والسلامة من الفيروس وطرق الانتشار وتوقعات الفترة المقبلة، وكذلك تخوف أطباء الأسنان من الفيروس أو تأثير بعض الأدوية والنتائج التي يتم رصدها، لافتا إلي أن أدوية الافيجان والافافير والرديمسفير، مازالت في طور التجارب.

وناشد عضو اللجنة العليا للبحوث الاكلينيكية بالتعليم العالي، المواطنين بضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، خلال الفترة الحالية و المقبلة، والالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المشهود لها الازدحام خارج المنزل، و الاهتمام بتناول الخضروات والفواكه والتغذية المحفزة لمناعة الجسم، والابتعاد عن الشيشة والمدخنات بأكبر قدر، خاصة في الأماكن المخالفة لتعليمات الحكومة المصرية، موضحا أنها لها دور كبير في التأثير السلبي على الجهاز التنفسي، و عدم الإفراط في تناول الفايتمينات دون الرجوع إلى الطبيب المختص.