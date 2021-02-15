سقوط 3 صواريخ في أربيل.. ومروحيات أمريكية تبحث عن مصدرها

أفادت قناة «العربية» اليوم الاثنين، بسقوط صواريخ في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق، فيما تحلق مروحيات أمريكية فوق مطار أربيل بحثا عن مصادر الصواريخ.

وتصدت مضادات التحالف الدولي لعدد من هذه الصواريخ.

ووفق قناة العربية فإن الصواريخ سقطت في مناطق مكتظة ما أصاب أشخاصا، حيث سقطت 5 صواريخ في حي وزيران، وواحد منها سقط في حي 40 متر.

ووفق شهود عيان ممن كانوا قريبين من موقع الحدث، أطلقت السفارة الأمريكية صفارات الإنذار.

وفى وقت سابق ذكرت قيادة الشرطة الاتحادية في العراق، أنه تم العثور على عدد من الأسلحة واعتقال شخصين غربي محافظة كركوك.

وأفادت القيادة في بيان بأن قوة من اللواء الآلي الثاني تمكنت من تنفيذ عملية أمنية بناءً على معلومة استخبارية بوجود تحركات مشبوهة لتفتيش قرية (حسيب العارف) والعثور خلالها في أحد المنازل على 8 بنادق كلاشنكوف، بالإضافة إلى قاذفة RBG7) وإلقاء القبض على اثنين من الأشخاص الساكنين فيها.

وأشارت إلى تسليم المقبوض عليهما إلى جهة الاختصاص مع المضبوطات؛ لإكمال الإجراءات التحقيقية بحقهما.