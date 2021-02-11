إدانات عربية ودولية لميليشيا الحوثي لإطلاق صواريخ باليستية باتجاه السعودية

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان اليوم، محاولة الاعتداء من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق صاروخ باليستي، لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط، حيث تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضه وتدميره.

وأكد العثيمين تأييد منظمة التعاون الإسلامي جميع الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع الأعمال العدائية التي تمارسها ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة «المفخخة» والزوارق المفخخة المسيَّرة عن بعد.

وفي سياق متصل، أدان السودان بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبها الدولي، أمس، من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، معتبرة ذلك منافيًا للأعراف والقوانين الدولية ومهددًا لسلامة المدنيين.

وأعربت وزارة الخارجية السودانية في بيان، أصدرته، اليوم، عن وقوف السودان الكامل إلى جانب المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها، مؤكدة أن استمرار الاعتداءات يوضٌح خطر ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا على الأمن الإقليمي والدولي.

وأدان الاتحاد الأوروبي الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي بالمملكة.

وقال المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل، بيتر ستانو: «إن الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم الذي يعد الأحدث في سلسلة من الهجمات التي تعرض المدنيين للخطر وتزيد من عدم الاستقرار الإقليمي وتؤخر آفاق حل الصراع اليمني»، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي دعا إلى وقف هذه الهجمات.

وفي سياق متواصل، عبرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن استنكارها الشديد وتنديدها المطلق بالعملية الإرهابية التي حاولت من خلالها المليشيات الحوثية استهداف مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية من خلال طائرة مسيرة دون طيار.

وقالت في بيان لها: «إن الأمانة العامة للمجلس إذ تدين هذا الهجوم الإرهابي الذي يعد دليلا جديدا على سعي هذه المليشيات إلى استهداف أمن المملكة ومنشآتها المدنية وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، فإنها تجدد تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية العزيزة في الإجراءات كافة التي تتخذها لصد هذا العدوان وحماية أراضيها ومنشآتها».

وأدانت باكستان بشدة الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهداف مطار أبها الدولي من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأكدت وزارة الخارجية الباكستانية أن هذه الهجمات تهدد سلام وأمن المملكة العربية السعودية، وكذلك المنطقة، مجددةً دعوتها إلى الوقف الفوري لمثل هذه الاعتداءات الإرهابية.

وأضاف البيان أن باكستان تجدد دعمها الكامل وتضامنها مع المملكة في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.

وأدان البرلمان العربي الاعتداء الإرهابي الجبان الذي قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مطار أبها الدولي.

وأشار رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي إلى أن هذا الاعتداء الإرهابي الجبان يؤكد الطبيعة الإرهابية لهذه الميليشيا، وارتكابها جرائم حرب بسبب استهدافها الدائم للمدنيين، وتهديدها للمسافرين.

وطالب رئيس البرلمان العربي بتحرك عاجل وفوري للمجتمع الدولي لمحاسبة هذه الميليشيا الإرهابية والنظام الإيراني الداعم والممول لها عن الجرائم التي تقوم بها، وانتهاكها الدائم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وجدد «العسومي» تضامن ووقوف البرلمان العربي الكامل مع المملكة ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.