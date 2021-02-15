عاجل.. توقف حركة الملاحة بمطار أربيل بعد سقوط 5 صواريخ على المدينة

أفادت قناة «العربية» في نبأ عاجل، أن حركة الملاحة الجوية توقفت في مطار أربيل الدولي.

وسقطت صواريخ اليوم الاثنين في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق، فيما تحلق مروحيات أمريكية فوق مطار أربيل بحثا عن مصادر الصواريخ.

وسقطت الصواريخ في مناطق مكتظة ما أصاب أشخاصا، حيث سقطت 5 صواريخ في حي وزيران، أحدها سقط في حي 40 متر.

وفي وقت سابق ذكرت قيادة الشرطة الاتحادية في العراق، أنه تم العثور على عدد من الأسلحة واعتقال شخصين غربي محافظة كركوك.