تفاصيل تجاهل تامر حسني رغبة علي حميدة في مرضه: كان عاوزه يجبر بخاطره

يُعد الفنان تامر حسني، من أبرز الفنانين، الذي وجه لهم الراحل علي حميدة، لومًا وعتابًا، لعدم السؤال عنه والاطمئنان عليه في أزمته الصحية الأخيرة، إذ قال الأخير في تصريحات له قبل وفاته، «تامر حسني مسألش عليّا خالص، وكان نفسي يزورني في المستشفى ويطمن عليّا».

ومن جانبه، كشف عادل نافع، نجل شقيقة الفنان علي حميدة، لـ«الوطن»، حقيقة غضب خاله من تامر حسني قبل وفاته، قائلاً إنّ: «حميدة ليس غاضبًا منه إطلاقًا، كونه لم يسأل عنه حتى اللحظات الأخيرة من حياته، فقد التمس له الأعذار واحتماليه انشغاله في أعماله، هو كان نفسه بس يسأل عليه ويطمن ويجبر بخاطره».

وأكد أن أسرة علي حميدة، ليست غاضبة من تامر حسني، لاسيما وأنّ والده ووالدته يتواصلان مع الأسرة حتى عصر اليوم الإثنين، ويتابعان تطورات الموقف، موضحًا: «كانوا بيتصلوا بعلي حميدة كل يوم ويطمنوا عليه ويدعوا له بالشفاء».

كان علي حميدة، خلال فترة تلقيه العلاج في معهد ناصر، منتصف شهر يناير الماضي، قد وجه لومًا وعتابًا للفنان تامر حسني، كونه لم يتصل به بشأن الاطمئنان على حالته بعد تعرضه لوعكة صحية، رغم علاقة الصداقة التي تجمعه به.

وكان الفنان على حميدة كان قد رحل عن دنيانا صباح يوم الخميس الماضي، وتمّ تشيع جنازته من مسقط رأسه بمرسى مطروح بعدما توفي عن عمر يناهز الـ73 عامًا، واكتفى الوسط الفني بوداعه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينهم لطيفة وحميد الشاعري وأحمد الشامي ومي كساب وديانا كرزون وسيمون.

وحرص عادل نافع علي زيارة قبر خاله، أمس الأحد، ولم يتمالك دموعه أثناء قراءة الفاتحة، حيث خرج في بث مباشر عبر صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»، وطالب أصدقائه بالدعاء لخاله بالرحمة وأن يسكنه المولي عز وجل فسيح جناته.